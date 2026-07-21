Mercato Napoli, l’idea scambio resta viva: sacrificato un titolarissimo di Conte

Guglielmo Vicario al Napoli attraverso uno scambio con il Tottenham: l’operazione che coinvolge anche Vanja Milinkovic-Savic rimane concretamente sul tavolo, secondo quanto rivela il Corriere dello Sport.

Vicario e Milinkovic-Savic: perché lo scambio ha senso

I presupposti esistono e sono solidi. Il Napoli ha in uscita Milinkovic-Savic, che chiede almeno 15 milioni di euro e attrae diverse pretendenti dalla Premier League. Dall’altra sponda, gli azzurri cercano un vice-Meret di qualità . Vicario rappresenta la soluzione ideale: portiere italiano di valore, protagonista al Tottenham, desideroso di tornare nel campionato italiano. L’incrocio tra i due estremi difensori creerebbe equilibrio per entrambi i club. Altre piste rimangono vive per il ruolo di vice-Meret, come quella che porta a Falcone del Lecce, ma lo scambio rimane l’ipotesi più affascinante dal punto di vista tattico e economico.

La Juventus blocca Vicario: il nodo che rallenta tutto

Qui iniziano i problemi. La Juventus si è mossa con determinazione su Vicario e lo considera un obiettivo concreto per l’estate. Indiscrezioni dalla Turchia suggerivano addirittura che il portiere italiano avrebbe una preferenza per i bianconeri rispetto agli azzurri. Un derby di mercato che complica i piani del Napoli e allunga drasticamente i tempi della trattativa. La concorrenza non è marginale: è un ostacolo reale che cambia le priorità di Vicario.

Secondo il Corriere dello Sport, serve pazienza. La chiave dell’intera operazione passa da un’uscita veloce di Milinkovic-Savic dal Napoli. Solo dopo aver sistemato il serbo in Premier League il club azzurro avrà le risorse e la credibilità per accelerare su Vicario. Per questo l’ipotesi scambio potrebbe prendere piede nei prossimi giorni qualora lo stallo resterà tale. Il Napoli si trova di fronte a un bivio: forzare la cessione di Milinkovic-Savic, sbloccare lo scambio, oppure virare su alternative low cost come Falcone. Quale scenario si concretizzerà dipende dalle prossime mosse del Napoli nei giorni cruciali di luglio.