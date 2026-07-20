Napoli, pronto il rinforzo dopo l’infortunio di Buongiorno? Il punto di Romano

Alessandro Buongiorno fuori a lungo cambia inevitabilmente il mercato difensivo del Napoli. La priorità azzurra cambia completamente dopo l’infortunio del centrale.

Buongiorno assente: il Napoli ripensa la difesa

L’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno costringe il Napoli a riorganizzare completamente la strategia difensiva. Secondo Fabrizio Romano, la difesa diventa ora l’urgenza principale sul mercato estivo. Il club aveva già cercato Mario Gila, finito al Milan, e aveva valutato anche Natali del Bayer Leverkusen. Con Buongiorno indisponibile per settimane, gli azzurri non possono più rimandare l’intervento nel reparto arretrato.

Gila al Milan: il primo obiettivo sfuma

Natali del Bayer Leverkusen rimane una possibilità, ma la situazione si complica con l’infortunio di Buongiorno, che trasforma una ricerca ordinaria in un’emergenza.

Il Napoli deve muoversi rapidamente sul mercato. Quale difensore potrà arrivare in tempi brevi? Il club ha poco tempo per individuare una soluzione affidabile che copra l’assenza del centrale infortunato. I profili disponibili a metà luglio si riducono e le squadre rivali conoscono l’urgenza partenopea.

Gli azzurri torneranno sul mercato difensivo con maggior insistenza nelle prossime settimane. La finestra estiva di mercato entra nel vivo.