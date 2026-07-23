Fabrizio Romano conferma, colpo in arrivo: “Il Napoli lo ha in pugno”

Exequiel Zeballos resta nel mirino del Napoli, ma la fumata bianca dipende dalle uscite. Secondo Fabrizio Romano, gli azzurri hanno già fatto un’offerta al Boca Juniors e controllano la situazione dell’esterno argentino.

Zeballos-Napoli: 10 milioni sul tavolo, ma il Boca chiede di più

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Zeballos è in stand-by, non per mancanza di interesse ma per questioni economiche concrete. Gli azzurri hanno proposto 10 milioni di dollari, cifra che i Xeneizes hanno rifiutato con una controproposta che modifica percentuali di rivendita e formula complessiva dell’affare. Il club argentino vuole più soldi, il Napoli ha preferito guadagnare tempo: una dinamica tipica di chi sa di avere il giocatore dalla sua parte.

Manna ha confermato che i partenopei stanno lavorando da posizioni di forza. Come rivela Fabrizio Romano, il direttore sportivo ha chiarito di fatto che il Napoli ha le mani su Zeballos e che il giocatore aspetterà se necessario, forte anche eventualmente di un contratto in scadenza a dicembre.

Zeballos in azione con la maglia del Boca Juniors

Perché il Napoli temporeggia: la priorità sono le vendite

Il rallentamento della trattativa non è tattico. È strategico. Il Napoli deve prima liberarsi di esuberi per creare spazi salariali e liquidità. Zeballos aspetta? Perfetto. I partenopei useranno queste settimane per piazzare giocatori in uscita, poi torneranno a chiudere con il Boca. La controproposta dei Xeneizes diventa irrilevante nel momento in cui il Napoli avrà completato le cessioni necessarie.

Questo approccio rivela una gestione lucida del mercato estivo 2026. Non è fretta, non è incertezza. È ordine nei tempi. Zeballos conosce il piano e l’ha accettato: arriverà a Napoli, ma il club ha bisogno di vendere prima di finalizzare l’operazione. La telenovela continua, ma con una sceneggiatura già scritta.