Napoli, urge un difensore: c’è il sorpasso nelle preferenze del club

Oumar Solet diventa opzione concreta per il Napoli dopo l’infortunio di Buongiorno e Beukema. L’Udinese apre alla cessione del difensore, ma la trattativa non ha fretta: Manna valuta profili con esperienza internazionale vera per la Champions.

Solet-Napoli: l’Udinese apre ma chiede il prezzo giusto

La perdita di Buongiorno e i problemi cronici al tendine d’Achille di Beukema costringono gli azzurri a rivedere la strategia difensiva. Federico Gatti della Juve rimane monitorato da tempo, ma non convince completamente. Solet rappresenta un’alternativa seria: il difensore friulano è in uscita e la società di Udine non oppone resistenza, purché il compenso sia adeguato. La bottega friulana ha sempre mantenuto prezzi elevati, e questa situazione non fa eccezione.

Manna non accelera le trattative. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo azzurro sa che dopo Ferragosto le grandi squadre europee liberano esuberi e spesso aprono a prestiti con riscatti vantaggiosi. La strategia è attendista: il difensore ideale non è ancora comparso nei radar, e il mercato offre ancora margini di manovra nei prossimi giorni.

Cosa cerca il Napoli in difesa: i criteri di Manna

Il profilo ricercato ha caratteristiche precise. Servirebbe un mancino, preferibilmente con esperienza europea consolidata. La Champions League richiede garanzie: non basta un giovane talento, serve qualcuno che conosca i palcoscenici internazionali e sappia come muoversi. Gatti ha il pedigree, ma le sue prestazioni non hanno convinto l’ambiente partenopeo, che ricorda più i falli su Kvara che le qualità che lo hanno portato in Nazionale.

Solet ha il profilo giusto per questa ricerca. Difensore affidabile, con esperienza in competizioni europee, potrebbe inserirsi nella difesa azzurra senza richiedere tempi di ambientamento lunghissimi. L’Udinese lo cede, ma non regalerà il cartellino. Il Napoli sa che il tempo lavora a suo favore: agosto è il mese dove il mercato si muove davvero, e le opportunità arrivano spesso all’improvviso.

La sessione estiva 2026 per il calciomercato del Napoli prosegue con cautela metodica. Manna non cade nella trappola dell’urgenza, consapevole che le big europee a breve dovranno risolvere i loro esuberi. Solet rimane in lista, ma non è l’unica soluzione: il Napoli valuterà tutte le opzioni prima di chiudere una trattativa che impegnerà risorse significative.