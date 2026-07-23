Mercato Napoli, cessione a titolo definitivo: arriva l’ufficialità

Christian Torre lascia definitivamente il Napoli per il Catania con un contratto biennale. L’esterno classe 2007 chiude un capitolo alla società azzurra dopo due stagioni nelle giovanili partenopee.

Torre al Catania: il trasferimento ufficiale

Il Catania ha annunciato l’acquisizione dei diritti sportivi di Christian Torre attraverso un comunicato ufficiale. L’accordo prevede un legame fino al 30 giugno 2028. Torre, nato a Napoli il 7 gennaio 2007, ha sottoscritto un contratto biennale con la società etnea, sancendo la fine della sua esperienza nel settore giovanile del Napoli.

Nella scorsa stagione l’esterno ha collezionato 26 presenze con l’Under 19 del Napoli tra Youth League e Primavera 1. Ha segnato anche contro il Sassuolo durante queste competizioni giovanili. Prima del suo arrivo a Napoli, Torre aveva disputato due annate nel campionato Primavera 2 con la SPAL, costruendo così un percorso significativo nelle categorie minori.

Napoli, strategia chiara: continuano le cessioni

Quale strategia muove il club azzurro? La cessione a titolo definitivo di Torre rientra in una più ampia gestione del vivaio partenopeo, dove periodicamente vengono valutate le prospettive dei giovani talenti. Il Napoli ha ritenuto opportuno lasciar proseguire il percorso formativo dell’esterno non con un prestito, ma con una cessione definitiva.

La decisione del club non sorprende, considerando che Torre nelle giovanili azzurre aveva trovato spazi limitati rispetto alle ambizioni della società. Il trasferimento al Catania rappresenta un’occasione concreta per il calciatore di sviluppare il proprio potenziale in un contesto competitivo dove maggiori responsabilità potranno accelerare la sua crescita tecnica e tattica.

Il Napoli continua così la sua opera di razionalizzazione nel settore giovanile, cedendo a titolo definitivo i giovani che non rientrano nelle priorità del progetto tecnico. Torre avrà ora due anni per dimostrare il suo valore con la maglia del Catania, in una categoria dove il minutaggio e la continuità potranno fare la differenza nella sua evoluzione.