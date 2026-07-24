Napoli in emergenza totale, confermato un altro infortunio: “Patologia cronica e recupero lontano”

Sam Beukema non ha ancora una data certa per il ritorno in campo con il Napoli. Il difensore è alle prese con un programma di rieducazione dopo la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo.

Beukema: fine agosto l’ipotesi ottimistica

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la previsione più ottimistica colloca il recupero del centrale intorno alla metà di agosto. L’obiettivo degli azzurri è averlo tra i convocati per la seconda giornata di campionato in programma il 30 agosto al Maradona contro il Como. Tuttavia, tutto dipende dalla risposta del giocatore alle terapie: non esiste una certezza assoluta sui tempi effettivi di recupero. La situazione rimane complessa e in evoluzione giorno dopo giorno.

Il ritiro a Castel di Sangro e il rientro graduale

Beukema spera di poter ricominciare ad allenarsi nella parte finale del ritiro a Castel di Sangro. Un segnale positivo, ma che rappresenta solo una tappa intermedia verso il pieno recupero. Non è un bel momento per i centrali del Napoli, alle prese con diverse questioni di salute e disponibilità.

Qual è lo scenario più probabile? Il difensore olandese potrebbe tornare a disposizione gradualmente, iniziando con lavoro individuale e successivamente integrandosi con il gruppo. La scelta di attendere la seconda giornata per una eventuale convocazione consentirebbe al Napoli di non forzare i tempi e di valutare le condizioni reali del giocatore a ridosso dell’inizio del campionato.

La finestra di agosto sarà decisiva per capire se Beukema potrà essere un’opzione difensiva per il Napoli già dalle prime gare ufficiali o se servirà ancora tempo. Intanto, il club continua a monitorare l’evoluzione della rieducazione del giocatore durante il ritiro estivo e si muove sul mercato per rinforzare un reparto in emergenza totale.