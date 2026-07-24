Napoli, i senatori hanno fatto una richiesta ad Allegri: spunta il retroscena dallo spogliatoio

Massimiliano Allegri riceve un mandato preciso dal Napoli. I senatori dello spogliatoio avrebbero lanciato un messaggio durante il ritiro in Val di Sole, secondo Repubblica.

Allegri e la rivoluzione tattica al Napoli: cosa vuole lo spogliatoio

Il cambio di allenatore non rappresenta una transizione graduale. La vecchia guardia azzurra ha preteso una rottura netta su due fronti: la tattica e la preparazione atletica. Durante la prima settimana di ritiro e l’amichevole con l’Arezzo, Allegri ha già impresso la sua impronta, segnalando che il corso precedente appartiene al passato. Non è una scelta di continuità con gli ultimi dodici mesi, ma una vera ripartenza.

Cosa chiedono esattamente società e spogliatoio? Una valutazione diversa della stagione appena conclusa. I senatori dello spogliatoio ritengono unanimemente che gli infortuni abbiano impedito di vincere lo scudetto bis, non la qualità dell’organico. Questa convinzione genera una determinazione precisa: la rosa ha valore superiore ai risultati ottenuti e merita un progetto tattico nuovo che lo esalti.

Napoli, gli infortuni come alibi e la volontà di voltare pagina

La narrazione interna è coerente e forte. Se lo scudetto è sfuggito per motivi contingenti e non strutturali, allora la soluzione non è il mercato radicale ma il cambio di visione tattica e metodologia di allenamento. Allegri accetta questa sfida con chiarezza: la discontinuità inizia subito, in campo e fuori.

Il ritiro in Val di Sole rappresenta il laboratorio dove testare questa rivoluzione. L’amichevole contro l’Arezzo, per quanto sofferta, mostra un Napoli in costruzione sotto una guida radicalmente diversa. La società ha scelto di investire sulla qualità presente piuttosto che smontare e ricostruire. Allegri dovrà dimostrare che questa fiducia nello spogliatoio era fondata, trasformando la convinzione collettiva sugli infortuni in risultati concreti nella stagione 2026-27.