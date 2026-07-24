Napoli, la cessione è un grande ritorno: arriva il comunicato ufficiale

Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e si trasferisce al Modena in prestito con diritto di opzione. La SSC Napoli ha ufficializzato la cessione del giovane attaccante, alleggerendo una rosa già numerosa in vista della stagione estiva.

Ambrosino verso Modena: il prestito con diritto

La nota ufficiale del club partenopeo non lascia spazi a interpretazioni. Ambrosino Di Bruttopilo passa al Modena Football Club 2018 con formula in prestito e diritto di opzione per il club emiliano. Una mossa che consente al Napoli di liberare una casella in attacco senza perdere completamente il controllo sul giocatore, mantenendo la possibilità di riprenderlo qualora la stagione in Emilia si rivelasse particolarmente positiva.

La decisione arriva in un momento di riorganizzazione della rosa azzurra. Con il ritiro a Dimaro già in corso e il mercato in piena evoluzione, il Napoli ha scelto di dare continuità agonistica a un elemento che fatica a trovare spazio nella gerarchia offensiva. Il prestito rappresenta la soluzione più logica: sviluppo del giocatore da una parte, sfoltimento della lista dall’altra. Il trasferimento al Modena si inserisce nella strategia complessiva del Napoli per il calciomercato estivo 2026. Ambrosino avrà sei mesi o una stagione intera per dimostrare il proprio valore in una piazza che gli garantirà continuità agonistica.