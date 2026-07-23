“Lascerà il Napoli”, anche Manna lo ha confermato: è fatta per la cessione

Emanuele Rao lascerà il Napoli e andrà al Pisa. A confermare la cessione, sono anche le parole in conferenza stampa del ds azzurro Manna, in cui apprezzava le qualità del calciatore, ma ravvisando la necessità di un prestito per esaltarle a pieno.

Manna delinea il futuro di Rao: “Andrà in prestito”

Nella conferenza stampa di oggi, il ds del Napoli Giovanni Manna si è espresso sulle situazioni di diversi calciatori azzurri. Fra i tanti, il dirigente ha parlato anche di alcuni ragazzi più giovani, come Emanuele Rao. Reduce dall’ottimo prestito in Serie B con il Bari (seppur chiuso con la retrocessione del club), per lui ci sarà una nuova avventura per accumulare esperienza, come conferma il ds:

“Rao è uno dei giovani più interessanti che l’anno scorso la Serie B ha messo in mostra. Andrà sicuramente a giocare, tenerlo qua per fargli fare qualche partita interromperebbe un percorso di crescita che è fondamentale. Pensiamo che possa essere un calciatore di prospettiva importante, possa anche giocare al Napoli. Giusto che vada a giocare“.

Andrà al Pisa: trattativa conclusa con il Napoli

Dopo le parole del ds, emerge anche la squadra destinata a ospitare Rao per questa stagione. Secondo Gianluca Di Marzio, è fatta per la cessione del giovane esterno d’attacco al Pisa. L’operazione si chiuderà in prestito secco a 1 milione, con firma in arrivo già nelle prossime ore. Si tratta, quindi, di un’operazione in prospettiva molto importante che il club ha chiuso, con lo scopo di far accumulare minuti ed esperienza ad uno dei talenti più brillanti di proprietà azzurra.