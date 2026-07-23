“Offerto alla Juventus”, la pista di mercato sul Napoli che sorprende: di chi si tratta

Vanja Milinkovic-Savic verso la Juventus: un intermediario avrebbe proposto il portiere del Napoli ai bianconeri, secondo quanto rivela il giornalista Nicolò Schira. L’operazione sorprende perché coinvolge due big della Serie A.

Milinkovic-Savic non incedibile per il Napoli

La situazione del portiere serbo in azzurro è tutt’altro che stabile. Alex Meret ha conquistato la priorità nelle gerarchie, lasciando spazio a Milinkovic-Savic per valutare alternative. Il numero uno partenopeo non rappresenta un asset inamovibile: la società avrebbe dato il via libera a eventuali negoziati, purché arrivassero proposte concrete. Questo margine di manovra avrebbe spinto gli intermediari a sondare il terreno con il club torinese.

Il ritorno a Torino attrae il classe 1997. Milinkovic-Savic ha trascorso anni importanti nella capitale piemontese prima di approdare al Napoli, e l’idea di vestire la maglia bianconera non lo spaventa. Al contrario: la prospettiva di giocare in una delle migliori difese d’Italia lo intriga. Non ci sono resistenze psicologiche né questioni di principio che bloccherebbero una trattativa.

Juventus: valutazioni in corso, nessuna accelerazione

Quanto decide la Juventus di muoversi concretamente? Per il momento, il club bianconero mantiene una postura attendista. Le valutazioni economiche sono ancora in corso e non c’è stata alcuna intensificazione dei contatti ufficiali. La proposta sarebbe stata avanzata, ma serve una risposta concreta dalla dirigenza juventina. La finestra estiva 2026 offre ancora tempo, ma il mercato dei portieri si muove velocemente quando le big si decidono.

Il Napoli ha già individuato in Meret il proprio titolare per la stagione. Questo assestamento delle gerarchie rende Milinkovic-Savic una pedina mobile sul mercato, disponibile al trasferimento alle condizioni giuste. Manna ha già sciiolto i dubbi sul futuro del portiere serbo. La Juventus potrebbe cogliere l’occasione per rinforzare il reparto, ma tutto dipende dalle prossime mosse della dirigenza bianconera nei confronti del portiere serbo e del Napoli.