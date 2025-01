Saint-Maximin è diventato uno dei nomi del mercato azzurro: ci sarebbero stati i primi contatti ed in queste ore sarebbe emersa anche una telefonata importante.

Gli ultimi giorni di mercato sono quelli più roventi, dove ogni occasione può diventare ghiotta qualora si creino i giusti presupposti. Il Napoli sta lavorando per almeno un paio di colpi, con l’idea di regalare ad Antonio Conte dei calciatori in grado di inserirsi subito all’interno della rosa azzurra.

Pietro Comuzzo è senza dubbio uno dei più vicini allo stato attuale delle cose, con Napoli e Fiorentina che sembrano essere vicine all’accordo definitivo: affare da poco meno di 40 milioni di euro, e Comuzzo che arriverà in azzurro con la possibilità di diventare il vero investimento a lungo termine dei partenopei.

Poi è l’attacco, tasto dolente considerando che per giorni si è parlato dell’arrivo di Garnacho che, però, ad oggi potrebbe sfumare definitivamente. Tra Napoli e Manchester non c’è accordo, ed è per questo che si stanno sondando anche altri terreni.

Nelle ultime ore è emerso il nome di Francis Amuzu, attaccante dell’Anderlecht che avrebbe attirato l’attenzione del Napoli: proprio l’interesse azzurro avrebbe fatto scemare le mire di un altro club, il Gremio, che stava per mettere le mani proprio sul talento belga.

Calciomercato Napoli 24 – Occhio a Saint Maximin, spunta la telefonata

Ma un altro dei nomi caldi di queste ore è quello di Allan Saint Maximin, difensore di proprietà dell’Al Ahli ed attualmente in prestito al Fenrbahce. Profilo che rienterebbe negli standard azzurri, il francese potrebbe concretamente rappresentare il colpo a sorpresa anche se, va detto, chiudere per il suo acquisto non è semplice.

Sercan Hamzaoglu, giornalista di Haber Global TV, ha dichiarato durante il programma FutbolArena, ha spiegato come Saint-Maximin avrebbe chiesto espressamente all’Al Ahli di rescindere l’accordo col Fenerbahce e di avere la possibilità di tornare in Arabia Saudita per poi ripartire.

Il Napoli – spiega il collega – sarebbe ad oggi una soluzione assai gradita al calciatore, e per questo ci sarebbero già stati anche dei contatti tra le parti. Da capire se Aurelio De Laurentiis riuscirà a trovare la quadra sotto il punto di vista della formula del trasferimento.