Colpo in attacco, il Napoli vede la svolta: “C’è l’ok di Conte”

Calciomercato Napoli ultimissime – In queste ore il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, è al lavoro per cercare di accelerare per l’atteso colpo in attacco.

Le ultimissime notizie riguardo il calciomercato del Napoli sono principalmente collegate alla caccia che il club partenopeo sta portando avanti per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Nelle ultime settimane, i nomi più caldeggiati sono stati quelli di Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, ma entrambe le ipotesi (seppur per dinamiche diverse tra loro) sembrano essersi affievolite in questi giorni. Per questo, il club azzurro è chiamato a guardarsi attorno, con diversi nomi che stanno già facendo scatenare il dibattito tra i tifosi della SSC Napoli.

Tra questi, spunta quello di Allan Saint – Maximin, calciatore in prestito al Fenerbahce ma di proprietà dell’Al Ahli: stando a quanto si apprende dalla redazione di Sky Sport, sarebbe ora il francese in pole per il colpo in attacco. Di seguito, quanto svelato da Luca Marchetti in diretta a Sky Sport 24:

“Il mercato in Arabia Saudita chiude stasera a mezzanotte, Saint – Maximin è di proprietà dell’Al Ahli. Stanno cercando in queste ore di risolvere il prestito del giocatore dall’Al Ahli al Fenerbahce, per consentire poi al Napoli di prenderlo, sempre a titolo temporaneo. Altrimenti, bisogna eventualmente chiedere una deroga, è stato già fatto in passato. Il problema, comunque, potrebbe risolversi entro mezzanotte”.

Il Napoli e Saint Maximin: arriva la conferma anche di Di Marzio

Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione in casa Napoli riguardo il possibile colpo in attacco, per cui Allan Saint Maximin sembra essere ora in prima fila.

Secondo l’esperto di calciomercato, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per consentire al calciatore di fare ritorno all’Al Ahli entro mezzanotte (orario in cui si chiuderà il mercato arabo). Così facendo, nella giornata di sabato 1 febbraio l’Al Ahli potrebbe far uscire regolarmente il giocatore direzione Napoli. Nel caso in cui non si riuscisse a fare tutto entro mezzanotte, i club proveranno a fare l’operazione comunque nella giornata di sabato con una deroga, essendo un rientro da un prestito e non un acquisto a titolo definitivo. In ogni caso, sembrerebbe esserci anche l’ok di Conte.

Mercato Napoli, per la difesa si insiste per Comuzzo

Allan Saint – Maximin, dunque, è il nome che è balzato in pole per il colpo in attacco, come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione anche legata a Pietro Comuzzo, nome numero uno per la difesa. Stando a quanto si apprende dalla medesima fonte, il club azzurro continua a premere per convincere la Fiorentina a lasciare il club viola per raggiungere quello partenopeo.