L’affare per portare Pietro Comuzzo a Napoli potrebbe complicarsi in maniera importante: le ultime da Firenze non lasciano ben sperare.

E se Pietro Comuzzo alla fine restasse a Firenze? Un’eventualità che non è da escludere, anche se ogni indizio di queste ore ha lasciato intravedere più di uno spiraglio di speranza per il Napoli che sta provando a mettere concretamente le mani sul difensore della squadra viola.

Comuzzo gradirebbe e non poco la destinazione partenopea, mentre con la Fiorentina andrebbe trovata una squadra soprattutto sotto il punto di vista economico: è proprio quest’ultimo aspetto che starebbe frenando e non poco quanto sta accadendo in relazione allo stesso difensore.

Napoli calciomercato ultimissime – Comuzzo resta a Firenze? Le ultime

Come detto, quella della permanenza di Comuzzo a Firenze sembra essere più di una possibilità: secondo quanto riportato dal portale FirenzeViola.it, infatti, il difensore sembra più vicino a restare in Toscana.

Il motivo? Il presidente Commisso non è disposto a scendere a patti con il Napoli: la Fiorentina chiede e pretende 40 milioni di euro per lasciar partire Comuzzo, senza quella cifra resterà alla corte di Palladino.

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non è uno che si lascia ‘prendere per la gola’, e per questo ad ora sembra complicato sbloccare l’affare senza che le parti decidano reciprocamente di fare dei passi avanti insieme.