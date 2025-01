Napoli, terminato incontro con gli agenti di Comuzzo: un solo rischio nella trattativa

Ultimissime Napoli – Terminato l’incontro con gli agenti di Comuzzo, resta un solo ostacolo per chiudere la trattativa: di cosa si tratta

Per le ultimissime Napoli vi riportiamo novità legate a Pietro Comuzzo. Una giornata caldissima quella intorno al difensore della Fiorentina, che potrebbe trasferirsi in azzurro. La notizia ha iniziato a circolare ieri, con i partenopei che avrebbero presentato una prima offerta per un totale di 30 milioni di euro. Questa mattina vi abbiamo riportato tutti i dettagli sull’operazione, che sta entrando nel vivo.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Firenzeviola.it, proprio in questi istanti si sarebbe concluso l’incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage di Comuzzo. Al meeting era presente Michelangelo Minieri, agente del calciatore, che ha ascoltato la proposta del dirigente del Napoli, pronto ad avanzare una nuova offerta per convincere tutti a chiudere positivamente la trattativa.

Comuzzo verso il Napoli, cosa manca per la fumata bianca

Quali saranno, dunque, i prossimi step? Tra oggi e domani il Napoli presenterà una nuova offerta alla Fiorentina. Si ipotizza che si possa a arrivare a 5 milioni di prestito biennale, con obbligo fissato a 35 e altri 5 di bonus. Un totale di 35 milioni che accontenteranno così le richieste della Viola. Uno sforzo economico che gli azzurri sono disposti a fare, specialmente per le prospettive di Comuzzo, il cui valore potrebbe lievitare ulteriormente.

L’affare tra Napoli e Fiorentina, dunque, sembra in dirittura d’arrivo, ma un rischio c’è. Stando ai colleghi di Firenzeviola, infatti, Rocco Commisso non avrebbe ancora dato il suo via libera per la cessione del proprio difensore. Servirà l’ok del presidente se si vorrà chiudere con una fumata bianca quest’operazione molto importante per tutti i coinvolti.

I rapporti tra il presidente della Fiorentina e Aurelio De Laurentiis sono ottimi e non si dovrebbe incappare in un clamoroso dietrofront. Intanto Comuzzo attende. Il giocatore non ha richiesto la cessione, né ha dato il suo “sì”, attenderà la decisione delle società. Pronto, eventualmente, a diventare una futura pedina affidabile per Antonio Conte.

La sensazione, infatti, è che il tecnico leccese voglia costruire un duo difensivo giovane, italiano, e di enorme valore futuro. Buongiorno e Comuzzo potrebbero rappresentare un nuovo blocco, questa volta tutto targato Napoli, anche per la nazionale di Luciano Spalletti. Un’ipotesi che gioverebbe e non poco anche ai partenopei, che con Rrahmani ancora così importante nella rosa, potranno contare su un pacchetto difensivo di primissimo livello.