Comuzzo al Napoli, grande ottimismo: super contratto e retroscena con Manna

Calciomercato Napoli Ultimissime – Pietro Comuzzo si avvicina a grandi passi agli azzurri, c’è grande ottimismo. Pronto un super contratto e spunta un retroscena con Manna

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano sul fronte Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina sembra davvero vicinissimo agli azzurri, che hanno accelerato le operazioni. La giornata di ieri, è stata decisiva per la svolta in un affare che non appariva così avviato, come poi si è invece rivelato nelle scorse ore. E le prossime 48 ore potrebbero risultare cruciali per chiudere definitivamente un acquisto di assoluta prospettiva.

Un colpo che ricorda quelli già fatti in passato da Aurelio De Laurentiis, di prospettiva e di potenziale plusvalenza futura. Pietro Comuzzo, infatti, ha 19 anni e ne compirà a febbraio 20. Un classe 2005, cresciuto nella Fiorentina, e che ha stupito tutti nella prima metà di stagione. Caratteristiche simili a quelle di Alessandro Buongiorno, quelle di un difensore da anticipo, fisicamente imponente e sempre sul pezzo.

Comuzzo obiettivo del Napoli: i dettagli sull’operazione

Nonostante la giovane età, Comuzzo è un giocatore già pronto per una squadra come il Napoli. Non solo, ma con una guida tecnica come Antonio Conte e il supporto di calciatori del calibro di Buongiorno e Rrahmani e l’esperienza di Juan Jesus, potrà crescere in maniera esponenziale. L’idea dei partenopei è quella di renderlo un intoccabile della difesa, per creare un blocco futuro anche della nazionale italiana.

Da qui l’accelerata nella trattativa, che potrebbe realmente chiudersi in 48 ore. La dirigenza partenopea ha offerto 5 milioni di prestito da un anno e mezzo, 20 milioni di riscatto obbligatorio nell’estate del 2026 e altri 5 milioni di bonus. Un affare da 30 milioni complessivi, che si avvicinano notevolmente ai 35 chiesti dalla Fiorentina. Facile pensare che il riscatto obbligatorio passi a 25 milioni e si chiuda l’operazione.

Un assalto quello di Giovanni Manna che, come riporta la Gazzetta dello Sport, già da da tempo monitorava i progressi di Comuzzo, tanto da aver presentato una prima offerta di 20 milioni, poi rispedita al mittente. I rapporti con il club di Commisso sono ottimi e la fumata bianca sembra quindi facile da raggiungere. Per il difensore un contratto da 2,5 milioni di euro fino al 2030, ma l’ipotesi è che possa prolungarsi addirittura fino al 2032, raggiungendo i 7 anni totali. Un investimento incredibile per il futuro.

Ore decisive, quindi, per arrivare al traguardo. Il tempo stringe, dato che il calciomercato chiuderà ufficialmente lunedì sera, motivo per cui il Napoli proverà a chiudere già entro questo weekend, prima della trasferta all’Olimpico contro la Roma.