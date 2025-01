Napoli, ultimo assalto per Garnacho: giornata decisiva. I due ostacoli finali

Notizie Calcio Napoli – Pronto l’ultimissimo tentativo per Alejandro Garnacho: la giornata di oggi sarà decisiva. Quali sono i due ostacoli nella trattativa

Per le notizie calcio Napoli, focus ancora una volta su Alejandro Garnacho. L’esterno argentino, con passaporto spagnolo, resta il grande obiettivo per rinforzare la squadra dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Si è trasformata in una telenovela la vicenda intorno al calciatore del Manchester United, ormai da due settimane nel mirino dei partenopei, ma ancora inchiodato in Inghilterra.

La dirigenza azzurra sta tentando da ormai 15 giorni di riuscire a strappare un accordo per portare il classe 2001 all’ombra del Vesuvio, ma gli ostacoli che si sono palesati hanno reso molto più complicato l’affare. Anche il recente acquisto (quasi ufficiale ndr) di Dorgu, proprio da parte dei Red Devils, non ha facilitato le operazioni come si sperava. Tanto che, a 4 giorni dalla fine del calciomercato, il Napoli si ritrova ancora senza rinforzo.

Garnacho al Napoli, ultimo tentativo: decisive le prossime 24 ore

E allora sprint finale, quello che Giovanni Manna proverà a fare nelle prossime 24 ore. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il direttore sportivo tenterà un ultimo assalto nella giornata di oggi. Dopo viaggi, call, confronti, pranzi e cene, è arrivato il momento di dare un punto fermo alla trattativa. O dentro o fuori, non c’è più tempo da perdere.

Anche perché, in caso di definitiva fumata nera, si avranno 3 giorni a disposizione per trovare un’alternativa. Potrebbe essere Ndoye, un passo decisamente molto più indietro rispetto a Garnacho, o Noa Lang, che il PSV non vuole far partire. Ecco perché, dunque, il Napoli vuole cercare di chiudere per Alejandro, ritenuto il profilo migliore per rinforzare la rosa.

Ma quali sono gli ostacoli? I soliti: il muro del Manchester United davanti all’offerta di 55 milioni del Napoli e la mancata intesa sull’ingaggio con il calciatore, che vorrebbe percepire almeno 4,5 milioni di euro. Questioni economiche, dunque. La seconda sembra più facilmente risolvibile con l’inserimento di bonus, mentre la prima è quella più complessa e che si porta avanti da settimane. L’augurio degli azzurri, in queste 24 ore caldissime, è che i Red Devils allentino la presa e vengano incontro a De Laurentiis, abbassando le richieste per l’esterno.

Un modo intelligente di rientrare anche dalla recente spesa per Dorgu ed evitare problemi con il Fair Play Finanziario. Siamo giunti alla fase finale, il momento decisivo per questa trattativa. Non resta che attendere ancora, forse per l’ultima volta, che giungano importanti novità.