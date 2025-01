Maxi offerta del Napoli per l’ex obiettivo Milan: apertura al trasferimento

Ultimissime Calcio Napoli – Colpo di scena sul nuovo obiettivo del club azzurro, alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia: presentata un’offerta, ecco la risposta del club

Giovanni Manna a lavoro per trovare il sostituto di Kvaratskhelia, dall’Olanda arriva una clamorosa indiscrezione: le ultimissime notizie sul calcio Napoli.

Non si sblocca l’affare Garnacho e la società partenopea affonda il colpo per un vecchio obiettivo del Milan, che qualche anno fa sembrava in procinto di raggiungere la Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il Napoli avrebbe già parlato con il PSV per l’acquisto del cartellino di Noa Lang. L’esterno d’attacco olandese, classe 1999, avrebbe chiesto al club di valutare l’offerta da oltre 25 milioni di euro.

Il PSV, però, sarebbe restio alla cessione del giocatore in questi ultimi giorni di mercato. I rumors, però, sono insistenti. L’ex Club Bruges non ha soddisfatto a pieno le aspettative in Eredivisie: solo 6 gol in tutte le competizioni quest’anno. E più in generale, ad Eindhoven l’esperienza non è delle più esaltanti.

Sempre secondo il De Telegraaf che riporta fonti della società biancorossa, Noa Lang avrebbe espresso la sua volontà al PSV e avrebbe chiesto di essere ceduto. Questa sera in Champions League non scenderà in campo, ufficialmente per influenza.