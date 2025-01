Napoli su Comuzzo, la Fiorentina non ha dubbi: scelta definitiva

In casa Napoli, proprio in questi ultimi minuti, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano Pietro Comuzzo.

Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli ha battuto un’altra grande del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, sabato scorso hanno vinto allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus.

Il Napoli, però, è ora atteso da un altro big match, ovvero quello di domenica contro la Roma. Tuttavia, in attesa della sfida contro il team capitolino, in casa azzurra bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento di calciomercato su un importante obiettivo: Pietro Comuzzo.

Napoli su Comuzzo, la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, quella di oggi è stata una giornata importante per il giovane centrale italiano. Il Napoli è arrivato ad offrire 30 milioni di euro, mentre la Fiorentina continua a chiedere 35 di milioni più altri 5 di bonus.

La trattativa resta aperta, visto che il club partenopeo stravede per Comuzzo. Nelle prossime ore, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori novità sul calciatore della Fiorentina che, però, non ha intenzione di abbassare le proprie pretese. Ricordiamo che il Napoli è al lavoro anche per prendere Garnacho.