Garnacho al Napoli, Manna ha deciso: non si torna più indietro

Oltre a Comusso, il Napoli ha preso una decisione importante che riguarda la trattativa con lo United per Garnacho.

Il Napoli, dopo aver battuto la Juventus, ha di fronte a sé un altro big match. Domenica sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Olimpico per sfidare la Roma di Claudio Ranieri.

Da quando è arrivato il tecnico italiano, di fatto, la squadra giallorossa è migliorata tantissimo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. Tuttavia, queste sono caldissime in sede di calciomercato. Dopo quelle su Comusso, sempre più vicino agli azzurri, bisogna segnalare delle grosse novità che riguadano il futuro di Alejandro Garnacho.

Calciomercato, il Napoli è aperto ancora a trattare per Garnacho: messaggio all’entourage del giocatore

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, gionalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il Napoli ha comunicato all’entourage del giocatore di essere ancora disposibile a compiere questo trasferimento. Anche se tutto dipende se il Manchester United abbasserà le prorpie richieste per cedere Garnacho.

Il Napoli, infatti, continua ad offrire circa 55 milioni di euro per l’argentino, mentre il Manchester United ne chiede una settantina. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente degli importanti aggiornamenti per i tifosi partenopei in sede di calciomercato.