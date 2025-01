De Maggio sgancia la bomba: “Il Napoli lavora già al nuovo attaccante”

Calciomercato Napoli 24 – De Maggio pronto con una super notizia: il Napoli alle prese con il nuovo attaccante.

Il panorama calcistico è intrinseco di novità, sorprese e colpi che allietano o disturbano i pensieri dei tifosi. Ogni squadra dà il tutto per tutto, a suon di offerte inimmaginabili, per accaparrarsi quella gemma che serve per completare il quadro. Il Napoli è una di queste che sta lavorando su ampia scala per accertarsi acquisti valorosi per la realizzazione della squadra e nelle ultime ore grazie a Valter De Maggio qualcosa è spuntato fuori sui recenti aggiornamenti del mercato partenopeo.

De Maggio: “Nel mirino del Napoli c’è Gyokeres”

Durante la trasmissione radiofonica di Kiss Kiss Napoli, il suo direttore Valter De Maggio, ha letteralmente diffuso una notizia più che clamorosa. Secondo quanto pronunciato proprio da quest’ultimo sembrerebbe che il Napoli sia più che interessato al profilo di Viktor Gyokeres, attuale calciatore dello Sporting Lisbona. Ai piani alti del club partenopeo insieme ovviamente al mister Antonio Conte, piacerebbe quest’idea momentaneamente idealizzata.

Viktor Gyokeres classe 1998 ha attualmente un contratto con il club portoghese in scadenza nel 2028. Con la maglia dello Sporting Lisbona ha collezionato 36 gol in Primeira Liga, 16 gol tra coppe nazionali ed internazionali e 10 gol con la maglia della Svezia. Un rendimento che sta fruttando sempre di più e che sta facendo parlare molto tra i diversi club calcistici.

Il Napoli attirato da un altro profilo: sulla scia di Guirassy

Oltre alla supposizione di Viktor Gyokeres nel mirino del Napoli, Valter De Maggio ha aggiunto alla lista anche un altro nominativo: quello di Serhou Guirassy, attuale calciatore del Borussia Dortmund. “Se si dovessero creare le condizioni di arrivare in Champions uno dei due può arrivare a giugno” è ciò che ha affermato nella trasmissione radiofonica Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, il direttore dell’emittente stessa.

Un altro profilo che interesserebbe molto al Napoli di Antonio Conte è appunto quello di Serhou Guirassy. Un calciatore che detiene un ruolo fondamentale nel club tedesco, fresco anche di una doppietta segnata nella partita disputata ieri in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Per il momento queste supposizioni rimangono tali ma vedremo se nel corso delle prossime giornate spunteranno degli aggiornamenti invitanti sulla questione.