Affare sfumato per il Napoli: programmate le visite con la nuova maglia!

Calcio Napoli Ultimissime – Affare totalmente sfumato per il Napoli: già programmate le visite con la nuova maglia

Nel vivo di questa fase di calciomercato tutte le squadre sono alla ricerca di preziose risorse che possano fornire un valore aggiuntivo alla loro attuale rosa. Una corsa all’ultimo ostacolo che deve rapportarsi anche ad una continua e spietata concorrenza, pronta ad entrare in gioco con tutti i mezzi possibili. Nelle ultime ore è spuntata una notizia clamorosa che ha spiazzato letteralmente tutti e che confermerebbe, seppur in maniera non ancora scritta, il futuro del calciatore e la sua nuova avventura.

Affare sfumato per il Napoli, Dorgu al Manchester United

Patrick Dorgu classe 2004 ed attuale calciatore del Lecce è finito sotto la lente d’ingradimento di molti club. A fargli la corte non ci ha pensato un attimo il Napoli che sperava di poter trasformare quelle lusinghe perpetuate nel corso di questi giorni in qualcosa di più concreto e reale. Ma con una staccata ed un sorpasso all’ultimo curva il Manchester United ha spazzato via ogni possibilità del club partenopeo di integrare il danese nei loro progetti.

I Red Devils sarebbero pronti ad accogliere nella loro terra Dorgu lavorando nelle ultime ore alla chiusura definitiva della trattativa. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sulla piattaforma X, gli accordi sono ormai stati raggiunti e bisognerà solo provvedere ad alcuni documenti da portare a termine. Il calciatore potrebbe partire per raggiungere il club nel fine settimana mentre le visite mediche saranno riprogrammate e potrebbero svolgersi nel fine settimana.

Patrick Dorgu: nel mirino di Conte e Manna

Gli obiettivi del Napoli, in questa fase di calciomercato, sono indubbiamenti quelli di dare uno sprint in più alla propria squadra e far fronte all’ultima cessione avvenuta nelle ultime giornate di Kvaratskhelia. Molteplici i nomi riposti nell’elenco dei candidati nel club partenopeo, ma in seguito ai ripetuti tira e molla all’interno situazione di Alejandro Garnacho, la squadra italiana ha allargato i propri orizzonti puntando nel mirino proprio il calciatore del Lecce.

Sembravano esserci delle potenzialità nella trattativa, dato che il DS del Napoli Giovanni Manna aveva intrattenuto delle connessioni proprio con l’agente del classe 2004. Calciatore più che voluto sia da quest’ultimo ma anche dal tecnico dei napoletani Antonio Conte. Ma oramai le speranze sono terminate perché Dorgu è ad un passo dallo sbarco in Premier League ed il Napoli dovrà rassegnarsi a questo KO sopraggiunto in sordina.