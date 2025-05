Doppia chiamata di Osimhen alla Juve: Napoli avvertito

Il messaggio di Victor Osimhen lanciato alla Juventus, fa accendere un campanello d’allarme in casa Napoli che lo attende a giugno

Il Napoli, al termine della stagione, accoglierà nuovamente Victor Osimhen a Castel Volturno. Infatti, l’attaccante, farà rientro alla base dopo il prestito annuale al Galatasaray, maglia con la quale si è messo straordinariamente in mostra a suon di reti.

Il suo futuro nel Napoli però è certo: si cerca una squadra disposta ad acquistarlo a titolo definitivo. I rapporti con il club azzurro non sono più stabili e, dunque, è infattibile proseguire insieme il proprio cammino. Sulle sue tracce diverse squadre importanti, tra cui la Juventus. Il nigeriano non ha ancora scelto una meta precisa e il Napoli attende un’offerta allettante.

Napoli, occhio Osimhen-Juve: il messaggio è chiaro

Osimhen sta vivendo una stagione fantastica in Turchia, con prestazioni eccellenti che hanno fatto innamorare i suoi nuovi tifosi. L’attaccante è però al centro delle voci di mercato, con il Galatasaray che proverà ad acquistarlo a fine stagione.

Il bomber quest’oggi ha raggiunto quota 35 gol in maglia Galatasaray, grazie ad una doppietta realizzata in finale di Coppa di Turchia contro il Trabzonspor che ha condotto alla vittoria finale. La Juventus è sulle sue tracce proprio perché alla ricerca di un centravanti rapace e con i gol nel sangue.

Osimhen è sicuramente l’identikit preferito e Giuntoli lo apprezza sin dai tempi in azzurro. I contatti sono sempre più intensi e presto potrebbe esserci una fumata bianca. Il Napoli, nel frattempo, osserva.

Futuro Osimhen, Juve e non solo: ADL è stato chiaro

Il Napoli non ha intenzione di commettere errori come lo scorso anno, per quel che riguarda il futuro di Osimhen. Stavolta si cercherà di trovare una squadra il prima possibile, senza dover attendere la fine del mercato.

Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, è stato chiaro però: non si faranno sconti. La clausola del calciatore è di circa 75 milioni di euro, ma non ha validità per l’Italia. La Juventus dunque, qualora volesse affondare il colpo, dovrebbe sedersi a trattare con il Napoli, cosa mai semplice.

Oltre la Juventus si sono interessate al calciatore di proprietà del Napoli anche club sauditi, pronti a fare follie. Non più presente nella lista il Manchester United, che da tempo era sulle tracce di Osimhen. I Red Devils, infatti, hanno già trovato il loro attaccante per 80 milioni di euro, si tratta di Matheus Cunha del Wolverhampton.