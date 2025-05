Rivoluzione Napoli, via per 30 milioni: Conte spiazzato

Pronta una rivoluzione in casa Napoli con un calciatore pronto ad andare via per 30 milioni di euro, Conte spiazzato dalla notizia

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli dipenderà fortemente anche da quanta voglia ha il club di diventare grande. Il calciomercato estivo dirà tanto degli azzurri, con Manna pronto a far sorridere nuovamente il tecnico e non commettere errori come accaduto in inverno.

Sul tavolo ci sono diverse questioni di cui discutere, ma la rosa è la priorità. Bisognerà costruire una squadra forte e all’altezza di competere su più fronti. Conte lo sa bene e suona la carica, ma un’ultima ora spiazza tutti. Una delusione come gennaio varrebbe a dire addio, dopo un’annata grintosa passata insieme.

Napoli, bomba dalla Spagna: Olivera seguito dal Cholo

A fine stagione in casa Napoli ci saranno delle riflessioni in merito al futuro di alcuni calciatori. Non era di certo in discussione Mathias Olivera, terzino azzurro, che ha da poco rinnovato il proprio contratto con il club.

Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, Olivera è finito nel mirino dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il terzino è molto apprezzato dal tecnico argentino per via della sua versatilità e il rendimento dimostrato in queste stagioni.

Il Napoli intanto fissa il prezzo: per lasciar partire l’uruguagio serviranno oltre 30 milioni di euro. Un prezzo alla portata dell’Atletico, considerando che altri obiettivi come Gutierrez – seguito anche dagli azzurri – e Carreras costano di più.

Olivera-Atletico, Napoli tranquillo: c’è un contratto lungo

Il Napoli, nonostante le voci emerse fuori nelle ultime ore, è tranquillo riguardo al possibile trasferimento di Olivera alla corte dell’Atletico Madrid. Il rinnovo con il terzino è arrivato appena due mesi fa e non c’è desiderio di separarsi.

Le parti hanno raggiunto un accordo di rinnovo fino al 30 giugno 2030 e, il club, non ha intenzione di privarsi del calciatore. Mathias Olivera infatti è molto apprezzato da Conte per via del suo modo di impostare il gioco, sia in fase difensiva che offensiva.

Il terzino sinistro difficilmente lascerà al termine di questa stagione. Probabile a lasciare il posto, invece, Leonardo Spinazzola: l’ex Roma è stato già vicinissimo all’addio nel mercato di gennaio, con affari che però non si sono conclusi. Non a caso infatti, si segue attentamente Gutierrez, calciatore classe ’01 del Girona che fa gola a diversi club.