Rrahmani lancia un messaggio a Conte: “Facciamo tutto ciò che chiede”, poi l’annuncio per i tifosi

Napoli Calcio Notizie – Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla stagione in corso e non solo.

L’annata del Napoli prosegue al meglio. L’avvento di Antonio Conte ha ridato brillantezza a tanti giocatori, ma in modo particolare ad un reparto cruciale: la difesa. Quest’ultima, era ormai allo sbando, ma il tecnico salentino è riuscito a lavorare sulla testa dei calciatori importanti. Tra questi, c’è ovviamente Amir Rrahmani, ormai pedina chiave nello scacchiere dell’allenatore azzurro.

Rrahmani: “Robot? Tutti siamo così per Conte. Facciamo ciò che vuole”

Il calciatore azzurro Amir Rrahmani è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole sulla stagione in corso e tanti altri temi importanti in ottica azzurra.

“Penso di essere un robot per Conte, ma in realtà tutti dobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un robot. Tutti cerchiamo di dare il massimo, perché se non facciamo così diventa difficile vincere le partite”.

Sulla difesa: “Difendiamo come una squadra, tutti insieme. Iniziando dagli attaccanti, che iniziano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile. Questa è la chiave della nostra squadra”.

Il calciatore azzurro ha poi parlato anche delle qualità dei suoi compagni di reparto. Non a caso, ha deciso di focalizzarsi proprio su Alessandro Buongiorno e Juan Jesus.

“È il quinto anno che sono a Napoli, mi sento il leader perché è passato molto tempo. Non è facile essere cinque anni in una squadra: devi avere continuità, stabilità e garantire performance”. Su Buongiorno: “È forte nell’uno contro uno, legge bene le dinamiche di gioco. Ci troviamo bene a lavorare insieme”. Su Juan Jesus: “Anche lui è un grandissimo giocatore. Ha giocato anche all’Inter ed alla Roma: non è facile giocare in queste squadre per lungo tempo, senza qualità non puoi riuscirci”.

Rrahmani avvisa il Napoli: “Contro la Roma servirà attenzione”

Infine, il difensore azzurro si è concentrato anche sulla prossima sfida che attende il Napoli e sopratutto anche sulle bellezze della città. Di seguito le sue parole.