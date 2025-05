Addio Anguissa, il Napoli ha già trovato il sostituto: l’erede

Con Anguissa molto vicino all’addio al termine della stagione, il Napoli ha già trovato il suo erede pronto da far arrivare in azzurro

Il futuro di Frank Zambo Anguissa vede l’azzurro sempre più lontano, con l’ipotesi d’addio molto concreta al termine della stagione corrente. L’avventura del centrocampista sembra esser giunta al termine dopo 4 stagioni, in cui ha partecipato da leader alla vittoria dello Scudetto nel 2023.

In attesa di scoprire il finale di questo campionato, le parti non sembrano convincersi in merito ad un rinnovo contrattuale a lunga durata. Non a caso infatti, Manna, direttore sportivo azzurro, ha già individuato il possibile erede del camerunese. Per Anguissa si parla di una valutazione alta, in modo tale da spendere il ricavato per il suo sostituto.

Napoli, si monitora Florentino Luis: trattativa in standby

Il Napoli, oltre ad essere concentrato sul campionato, ha posto già l’attenzione alla prossima finestra estiva di calciomercato. L’obiettivo è quello di realizzare una squadra competitiva, nonostante le voci di possibili addii da parte di alcuni senatori.

Da alcuni giorni il Napoli è sulle tracce di Florentino Luis, centrocampista del Benfica. Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato al sito della RAI sul possibile interesse azzurro:

“Florentino Luis non risulta vicino, il Napoli si è preso un po’ di tempo prima di affondare il colpo“.

Facile pensare che i partenopei vogliano prima capire con sicurezza il futuro di Anguissa, per poi acquistare nuovi giocatori in quel ruolo.

Anguissa, addio vicino: ecco la meta probabile

Anguissa è pronto a lasciare il Napoli e la città, con i tifosi che sicuramente gli dedicheranno tanti applausi nella sua ultima – probabile – apparizione al ‘Maradona‘, contro il Cagliari. Le parti non si sono mai aggiornate concretamente sul rinnovo, con il contratto in scadenza nel 2025 ma con opzione di prolungamento fino al 2027.

La destinazione sembra essere l’Arabia, con alcune squadre pronte a fiondarsi su di lui. Per il camerunese una valutazione di circa 25 milioni di euro, cifra sostanziosa per correre ai ripari e rafforzare il centrocampo. Si monitora poi sempre Ferguson, oltre Sudakov e De Bruyne. In casa Napoli si prospetta un mercato bollente e ricco di sorprese.

Anguissa, invece, è pronto ad intraprendere un’avventura fuori dall’Europa. Magari nel calciatore c’è anche il desiderio di non scendere in campo – come già accaduto per altri calciatori e allenatori – contro la squadra che lo ha reso grande.