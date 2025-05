Parma – Napoli, il doppio ex avvisa Conte: è successo in diretta

Per la gara di domenica tra Parma e Napoli, di fatto, bisogna segnalare un avviso importante per Antonio Conte.

Dopo la vittoria contro il Lecce, di fatto, il Napoli ha compiuto un mezzo passo falso. Domenica sera, infatti, gli azzurri non sono andati oltre il 2-2 contro il Genoa di Vieira.

Con questo pareggio, vista anche la vittoria dell’Inter sul Torino, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi. Il team partenopeo è ora attesa dalla gara di domenica prossima allo Stadio Tardini contro il Parma. Proprio per questa gara, nel frattempo, un doppio ex ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Cristiano Lucarelli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, ha infatti parlato così:

“Il Napoli ha bisogno di vincere sia con il Parma che con il Cagliari per vincere lo scudetto. Lo stesso Parma ha davvero bisogno di punti per salvarli. Sono certo che non sarà semplice per gli azzurri la sfida di domenica del Tardini”.