Ultimo turno Serie A, c’è un annuncio importante: ecco le date

Bisogna segnalare un annuncio importante su quando si giocherà l’ultimo turno di campionato della Serie A.

Dopo il pari rimediato contro il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei sono ora attesi dalla gara del Tardini contro il Parma, mentre la ‘Beneamata’ ospiterà la Lazio di Marco Baroni.

Ma in queste ultime ore, visto l’obbligo di lasciare libero lo slot di domenica 25 per il possibile spareggio, si sta parlando di far giocare Napoli ed Inter il loro ultimo turno di campionato nella giornata di giovedì 22 maggio. Proprio su quest’ultima ipotesi, di fatto, bisogna segnalare un annuncio molto importante.

Lega di Serie A, il pres. Simonelli: “Date ultimo turno di campionato? Al momento non è cambiato nulla”

A fornirlo, esattamente ai cronisti presenti all’uscita dell’Assemblea della Lega di Serie A, è stato proprio il presidente Enzo Maria Simonelli:

“Data dell’ultimo turno di campionato? Abbiamo deciso di non cambiare nulla. Le gare dell’ultima giornata, almeno per il momento, saranno giocate tra sabato 24 e domenica 25. Vedremo cosa succederà nel prossimo turno, nel caso ci sarà un nuovo consiglio”.

Il presidente della Lega di Serie A ha poi concluso il suo intervento: