Traferte vietate, il Comune di Napoli non ci sta: l’atto

Annuncio ufficiale del Comune di Napoli sui divieti di trasferta: l’iniziativa fa sognare i tifosi azzurri.

Il Napoli si gode il primato in classifica, blindato grazie alla vittoria rifilata alla Juventus nello scorso weekend. I partenopei vivono una splendida annata, tutte le parti in gioco stanno rendendo al massimo delle aspettative. Tra queste, vi è sicuramente la passionale tifoseria napoletana. I tifosi stanno accompagnando i propri beniamini in occasione di ogni sfida, eccezion fatta per le ultime occasioni. Sono continui, infatti, i divieti di trasferta nei confronti dei supporters residenti nella regione Campania.

Misura confermata anche per la prossima gara lontana dal Maradona, all’Olimpico contro la Roma. La tematica è stata presa a cuore dal Comune di Napoli, pronto a lanciare l’iniziativa per dare una svolta alla vicenda.

Trasferte vietate ai tifosi del Napoli, interviene il Comune: pronta la petizione

Il Comune di Napoli è pronto a scendere in campo nella vicenda delle trasferte vietate ai tifosi residenti in Campania. In particolare a intervenire sul tema è stato il consigliere comunale, Nino Simeone. Di seguito quanto evidenziato dal presidente della prima commissione consiliare:

“Da due mesi il CASMS vieta sistematicamente ai tifosi napoletani di assistere alle trasferte della propria squadra. Si tratta di una decisione ingiusta e discriminatoria, che colpisce un’intera comunità che vive il tifo con passione e civiltà. Per questo, stiamo promuovendo una petizione pubblica per chiedere la fine di queste ingiuste restrizioni”.

Questo quanto sottolineato da Nino Simeone. Una presa di posizione accolta con grande entusiasmo dai sostenitori azzurri residenti in Campania, desiderosi di accompagnare ipropri beniamini nelle prossime trasferte di campionato.

Divieto trasferte, Simeone alza la voce: “Valuteremo un ricorso”

Quella di Roma Napoli sarà la quinta trasferta consecutiva che si disputerà senza i supporto dei tifosi della capolista residenti in Campania. Inevitabile il polverone di polemiche aizzatosi nei confronti delle autorità competenti, alimentato anche dal Comune di Napoli.

“Sono certo che il Sindaco e tutto il Consiglio Comunale sosterrà questa battaglia di civiltà. Valuteremo anche un probabile ricorso al TAR. Napoli e i suoi tifosi meritano rispetto”.

Nelle prossime settimane, la vicenda potrà finalmente subire importanti cambiamenti. Ciononostante, gli azzurri non residenti in Campania sono pronti a farsi sentire anche allo Stadio Olimpico, nella delicatissima sfida alla Roma di Ranieri.