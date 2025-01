Gudmundsson-Napoli, spunta la maglia: le immagini fanno impazzire i tifosi

Ultimissime Napoli – Albert Gudmundsson con la maglia dei partenopei: non è fantacalcio, spuntano le immagini che fanno impazzire i tifosi

C’è stato un momento in cui sul taccuino del dirigente Giovanni Manna è finito anche il anome di Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina. Ora spuntano le immagini con il calciatore islandese con la maglia del Napoli.

Gudmundsson è tra le stelle del campionato italiano. Sicuramente uno dei migliori colpi, tra i più interessanti, fatti nella scorsa estate, quando lasciò Genova per il trasferimento a Firenze. Dopo una partenza sprint, con doppietta all’esordio in maglia viola, ha faticato a trovare continuità. A ragion del vero, è stato anche fermato da un infortunio, rallentando molto il suo inserimento nella formazione viola.

Attraverso i social, Albert ha postato alcune immagini del mese di gennaio. Parigi, Firenze, ma anche pasta e…un doppio a ping pong. Proprio in un video in cui si mostra divertito a giocare al tennis da tavolo, tiene indosso la maglia del Napoli.

Gudmundsson e la maglia del Napoli

Il classe 1997 ha lasciato il Genoa per fare un ulteriore step nella sua carriera, giocando in Europa con la Fiorentina. Un passo importante per la crescita personale. E la piazza viola è piuttosto calda, proprio come quella rossoblu. Proprio per tale ragione, sono apparsi alcuni commenti dei tifosi della Fiorentina, alla visione del giocatore con la maglia di una rivale in campionato.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Gudmundsson si mostra con la seconda maglia del Napoli della passata stagione, con lo Scudetto stampato sul petto. Evidentemente, il giocatore ha scambiato la maglietta con qualche calciatore azzurro al termine di Genoa-Napoli disputata nel settembre del 2023, quando finì in pareggio 2-2. In quella circostanza, impossibile dimenticare, Kvaratskhelia uscì dal campo mandando a quel paese Rudi Garcia. Uno dei primi episodi pubblici che misero in discussione l’allenatore francese.

Gudmundsson divide Firenze

Tantissimi supporter, della Fiorentina o del Napoli, o semplici curiosi, hanno commentato il post di Albert. Qualcuno è piuttosto critico:

“La maglia del Napoli a Firenze non si indossa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Qualcun altro ci va giù più pesante, infastidito dalla presenza della divisa partenopea. Ma il video passa sotto gli occhi anche dei sostenitori azzurri:

“Cuore partenopeo”

Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina e i suoi “proprietari” al Fantacalcio chiedono un gol. Chiaramente, risulta una delle pedine più costose del gioco, ma i suoi unici 3 gol in campionato sono un magro bottino per migliaia di fantallenatori.