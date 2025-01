Assalto a Osimhen: la reazione di De Laurentiis all’offerta

Notizie Calcio Napoli – Incanta a suon di gol in Turchia, è arrivata l’offerta per Osimhen: la reazione di Aurelio De Laurentiis

Ha già segnato 16 gol in due competizioni da quando è sbarcato in Turchia. Il vizio non l’ha di certo perso. Victor Osimhen continua a produrre punti, a regalare gioie e chiaramente attira l’interesse di tutti: è arrivata già una proposta economica ad Aurelio De Laurentiis. Ecco le ultime notizie sul Calcio Napoli.

L’ex bomber nigeriano ha lasciato dopo una lunghissima e interminabile sessione di calciomercato estivo l’Italia. Era una sera dei primi giorni di settembre, quando i mercati dei principali campionati europei erano già chiusi. Per non finire in Arabia restava una sola possibilità: la Turchia. E così, il Galatasaray ha sondato questa pista, per poi trovare un accordo con Manna per le condizioni d’acquisto. Un prestito fino al termine della stagione, con una clausola di acquisto leggermente inferiore rispetto ad altri club. E a gennaio, il Gala ha provato ad acquistare il 100% del cartellino di Victor Osimhen.

Osimhen, i dettagli della clausola per lasciare Napoli

Stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, in questa sessione invernale, il Napoli ha ricevuto un’offerta per cedere definitivamente Victor Osimhen. Per una strana coincidenza, il club azzurro avrebbe potuto voltare pagina con lo Scudetto del 2023 vendendo nella stessa finestra di mercato sia Kvara che il suo ex bomber.

Ad ogni modo, il Galatasaray ha presentato un’offerta inferiore alle richieste di Aurelio De Laurentiis. Il club turco ha la possibilità di acquistare l’attaccante per 75 milioni di euro, ma l’offerta presentata al Napoli era di 65 milioni. Il presidente azzurro ha declinato. Nessuno sconto per il bomber, che quest’estate avrà sicuramente mercato. E se dovessero esserci problemi, il Napoli farà scattare l’opzione di rinnovo, con il passaggio della scadenza del contratto dal 2026 al 2027.

Gli altri club, a differenza del Galatasaray, avrebbero potuto acquistare a gennaio Osimhen per 81 milioni di euro: 75 versati al Napoli, 6 al Galatasaray per averlo strappato a campionato in corso. Un indennizzo. In estate, invece, la clausola rescissoria sarà fissata a 75 milioni per tutti.

Dunque, per l’addio definitivo bisognerà attendere ancora qualche mese. Il futuro del protagonista del terzo Scudetto azzurro resta nebuloso, ma il presente sarà ancora dipinto a tinte giallorosse: ci sono un campionato e un’Europa League da conquistare.