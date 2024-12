Napoli, arriva la risposta di De Laurentiis a Rudi Garcia: è successo in diretta

Ultime Calcio Napoli – In casa partenopea bisogna registrare alcune parole di De Laurentiis che sanno una risposta a Rudi Garcia.

Il Napoli, trascorsi questi giorni festivi, domenica ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti per il successo finale, ma dovranno comunque prestare la massima attenzione per portare a casa tre punti fondamentali nella corsa scudetto.

Il Venezia, infatti, arriva al match dello Stadio Diego Armando Maradona dal successo casalingo contro il Cagliari. Tuttavia, prima della sfida contro i lagunari, in casa Napoli bisogna registrare la risposta di Aurelio De Laurentiis alle critiche di Rudi Garcia arrivate nei giorni scorsi.

Aurelio De Laurentiis risponde a Rudi Garcia: “Mi assumo tutte le colpe dell’anno scorso

Il patron partenopeo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’ ha infatti parlato così: “Questo 2024 bisogna dividerlo in due sezioni. Dopo 14 anni di successi, unica in Europa, c’è stato un blocco, la prendo sia filosoficamente che positivamente. Mi assumo tutte le colpe, non voglio accusare nessun altro. Sono il deus ex machina, sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro e, quindi, è giusto che mi prenta tutte le responsabilità dinanzi ai nostri straordinari tifosi”.

Queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, di fatto, sono una risposta a Rudi Garcia. Il francese, infatti, aveva attaccato duramente il suo ex presidente per la gestione della stagione post scudetto.