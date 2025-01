Boniface vola in Arabia, coi suoi soldi il Leverkusen fa spesa a Napoli

Calciomercato Napoli 24 – Il mercato europeo sta cambiando e al centro di tutto potrebbe esserci il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

La stagione in corso sta consacrando il lavoro svolto dal Napoli negli ultimi mesi. Tra la scorsa annata e quella attuale c’è un vero e proprio abisso, motivo per il quale tutti gli occhi sono puntati sulla società partenopea. Quest’ultima, nel mercato di gennaio ha collezionato l’ennesima plusvalenza record grazie alla cessione di Kvaratskhelia, ma in realtà potrebbe non essere l’ultima. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un interessamento di un top club europei nei confronti di un noto giocatore.

Via Boniface, dentro Osimhen: il piano del Bayer Leverkusen

A distanza di pochi mesi, c’è già il ritorno di fiamma. Il nome di Victor Osimhen viene accostato ai grandi club europei, ancora una volta. Il calciatore di proprietà del Napoli veste attualmente la maglia del Galatasaray, ma nella sessione di mercato estiva qualcosa cambierà. Infatti, con ogni probabilità, Aurelio De Laurentiis cederà a titolo definitivo il nigeriano. La vera domanda è: a quale club? Risposta ancora sconosciuta.

Victor Osimhen ha una clausola dal valore di ben 75 milioni di euro, motivo per il quale la cessione non è semplice. Ciò nonostante, però, ad interessarsi in modo concreto sarebbe un noto club europeo: il Bayer Leverkusen. La società tedesca sta per cedere Victor Boniface all’Al-Nassr per una cifra molto vicina ai 70 milioni di euro.

Il classe 2000 proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita, lasciando però un vuoto enorme nell’attacco del Bayer Leverkusen. I tedeschi, però, starebbero già programmando al futuro, motivo per il quale uno dei nomi in lista è quello di Victor Osimhen. I soldi incassati potrebbero essere reinvestiti proprio per portare in Bundesliga l’ex bomber del Napoli.

Regalo in arrivo per Xabi Alonso: l’obiettivo è Osimhen!

Il futuro di Victor Osimhen è ormai già scritto, ma servirà un quadro più chiaro nei prossimi mesi. L’attaccante nigeriano piace a diversi club europei, ma nessuno di questi ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto. La richiesta di De Laurentiis è molto alta, motivo per il quale non verranno fatti sconti per la cessione a titolo definitivo.

A rendere tutto più facile, però, potrebbe essere proprio la società tedesca. Infatti, il Bayer Leverkusen dopo aver incassato una cifra così importante potrebbe decidere di regalare a Xabi Alonso (in attesa di conoscere il suo futuro) una nuova pedina offensiva. Ad oggi, tutte le idee portano al profilo di Victor Osimhen.

Semmai dovesse concludersi l’accordo tra i club, bisognerà poi trattare con il calciatore. Quest’ultimo, per un possibile ritorno nel calcio che conta sarà obbligato a “tagliarsi” una fetta importante di stipendio. Al momento, il nigeriano percepisce 11 milioni di euro a stagione, cifre sicuramente non alla portata di qualsiasi società.