Dorgu, arriva l’ultima ora tanto attesa: i tifosi del Napoli sperano

Ultimissime Calcio Napoli – Arrivano importanti novità sul futuro di Patrick Dorgu. Anche i tifosi partenopei sono coinvolti e ora sperano in un effetto domino

Per le ultimissime calcio Napoli, giungono informazioni importantissime legate al destino di Patrick Dorgu. Il calciatore del Lecce è al centro di voci di mercato che hanno coinvolto anche gli azzurri. Da tempo il giocatore è finito nel mirino di Antonio Conte, che lo ha avvicinato personalmente al termine della partita tra le due squadre a inizio anno. Qualche parola sussurrata all’orecchio, che ha fatto sognare.

Il futuro di Dorgu, ora, sembra definitivamente stabilito. In mattinata sono giunte novità legate alla cessione dell’esterno, che è entrato anche nelle grazie del Manchester United. Proprio i Red Devils avrebbero accelerato negli ultimi giorni, nel tentativo di battere la concorrenza, specialmente quella del Napoli, e portarsi così a casa il danese già per gennaio.

Dorgu, scelto il suo futuro: destino incrociato con Garnacho?

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, la trattativa che porterà Dorgu allo United sembra in dirittura d’arrivo. Il Manchester avrebbe insistito così tanto con il giocatore e con il Lecce, da aver battuto anche il Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Ma allora perché i tifosi partenopei dovrebbero sperare? E soprattutto, in cosa?

Appare chiaro a tutti che l’acquisto di Dorgu da parte dei Red Devils potrebbe muovere qualcosa nella rosa del club inglese. L’esterno lascerà il Lecce per circa 37 milioni di euro. Una cifra importantissima, che per una società in difficoltà con il Fair Play Finanziario, può essere giustificata solo con una cessione. Ed ecco che il nome di Alejandro Garnacho torna prepotente.

Per rientrare da una spesa simile, è facile che lo United decida di lasciar partire più facilmente l’argentino. La speranza è che sia il Napoli la destinazione e non il Chelsea. Bisognerà, però, abbassare le pretese. I 65 milioni chiesti sono eccessivi per la dirigenza partenopea, che non sta mollando la presa. Se si riuscisse a trovare un punto di incontro tra le parti per 55 milioni, allora Manna sarà pronto a regalare un colpo di altissimo livello ad Antonio Conte nell’ultima settimana di mercato.

Il risvolto della medaglia, è che Dorgu diventa un colpo sfumato per il Napoli. L’esterno è osservato da tempo e gli azzurri hanno provato a bloccarlo per l’estate, ma l’offerta del Manchester ha convinto subito il giocatore e il Lecce non potrà evitare una plusvalenza milionaria.