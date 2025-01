Raspadori nel mirino dell’Atalanta, spunta la reazione di Conte: il retroscena

Napoli calcio ultimissime – Giacomo Raspadori sempre più nel mirino dell’Atalanta dopo l’infortunio di Ademola Lookman: spunta la reazione del tecnico Antonio Conte su tale scenario.

Il Napoli calcio è pronto a rendersi protagonista in queste ultimissime ore di calciomercato: c’è molta carne a cuocere in questa fase finale (e decisiva) della sessione invernale, con gli azzurri che attendono ancora novità su chi potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia, approdato di recente al Paris Saint Germain. Il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è al lavoro, principalmente, su due fronti: Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. Per il primo, ci sono sostanziali difficoltà con il Manchester United in merito alla valutazione del cartellino del nazionale argentino, mentre ancora non c’è l’accordo con l’entourage del calciatore del Borussia Dortmund.

La situazione potrebbe essere influenzata, seppur in modo indiretto, dal destino di Giacomo Raspadori: stando alle ultime, il giocatore non ha mai chiesto esplicitamente la cessione, ma è chiaro che gradirebbe un minutaggio più elevato. Per questo, stanno entrando nel vivo in queste ore le voci legate all’interesse dell’Atalanta, che potrebbe essere spinta a fare un investimento in attacco anche dopo l’infortunio di Ademola Lookman. C’è, però, da fare i conti con la posizione del tecnico Antonio Conte, che in queste settimane ha sostanzialmente fatto capire che vede l’ex Sassuolo più come “vice – McTominay” invece che sugli esterni.

Ultime news calcio Napoli: l’Atalanta vuole Raspadori, Conte scettico

L’Atalanta vuole Giacomo Raspadori: in queste ore le voci si fanno sempre più insistenti ed è possibile che, a determinate condizioni, possa verificarsi qualcosa di concreto per quanto riguarda il futuro del numero 81 azzurro.

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Quest’ultimo, su X, ha spiegato che il tecnico sembra non essere convinto, pur confermando il tentativo da parte della società nerazzurra. Di seguito, il post in questione:

“L’obiettivo principale dell’Atalanta è Giacomo Raspadori, che vuole lasciare il Napoli per giocare di più, ma Antonio Conte non vorrebbe rinforzare un concorrente diretto in classifica”.

Ultimissime notizie calciomercato Napoli: stallo per il post Kvara

In attesa di capire di più sulla questione Raspadori – Atalanta, i tifosi della SSC Napoli attendono novità anche per quanto riguarda il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Non è escluso che tra Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, per cui permangono le difficoltà ormai note, possa esserci qualche soluzione alternativa, così come svelato dallo stesso Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club di De Laurentiis, ndr), che ha fatto capire ampiamente la volontà del Napoli di non svenarsi più del dovuto per il rinforzo in attacco.