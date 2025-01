In casa Atalanta c’è un problema: l’infortunio di Ademola Lookman ha acceso un campanello d’allarme, il club potrebbe tornare sul mercato e bussare in casa Napoli.

Brutte notizie in casa Atalanta. L’infortunio di Ademola Lookman è arrivato come un fulmine a ciel sereno, diventando ad oggi un elemento di discussione anche per quanto riguarda il discorso calciomercato. Si, perchè la Dea sta seriamente pensando di tornare sul mercato per provare a ottemperare all’assenza del calciatore nigeriano.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma è plausibile che Lookman torni tra un mese o poco più, e con tutti gli impegni che in casa Atalanta si presenteranno nelle prossime settimane, è chiaro che la dirigenza voglia tenere Gasperini in una botte di ferro, provando a presentare un colpo che possa soddisfare l’allenatore e di fatto supportarlo.

Ultime Napoli calcio – Infortunio Lookman: l’Atalanta pensa a Raspadori

Come accaduto con il caso Scamacca, prontamente sostituito con l’acquisto di Retegui, anche per quanto riguarda Lookman la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Ecco perchè il club sta studiando prontamente delle soluzioni da poter adottare in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riprovato da Sky Sport, sarebbero due i nomi su quali si sarebbe poggiata l’attenzione del club nerazzurro: Daniel Maldini del Monza, che in questa stagione sta stupendo e non poco, ma anche Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli ha trovato poco spazio fino a questo momento, e già da diverse settimane si chiacchiera di un possibile addio al club partenopeo. Non ci sono state proposte concrete fino a questo momento, ma l’emergenza in casa Atalanta potrebbero spingere proprio i bergamaschi a presentare un’offerta last minute al Napoli.