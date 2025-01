Adeyemi a sorpresa, la notizia complica tutto: cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli ultimissime – Ore frenetiche di mercato in casa azzurra, dove si attendono novità circa il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia: aggiornamenti su Karim Adeyemi.

Nelle ultimissime ore si respira grande entusiasmo in casa Napoli, considerando la grande vittoria contro la Juventus, ma i tifosi si aspettano ora segnali importanti dal calciomercato. La squadra di Antonio Conte continua a dare soddisfazioni e dimostrazioni di forza, tenendo alla grande il ritmo dell’Inter e aumentando sempre più il margine sul quinto posto, scenario che avvicina l’obiettivo di inizio stagione, ossia il ritorno nella UEFA Champions League. La posizione in classifica, unita a una squadra sempre più in crescita, fanno però ora sognare tutta la piazza, che ancora attende il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (accasatosi al Paris Saint Germain, ndr).

I due nomi in primo piano sono Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: se per il primo ci sono ancora delle difficoltà con il Manchester United, la situazione sembra essere diversa per il giocatore di proprietà del Borussia Dortmund. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione, spiegando quelle che sono le perplessità dell’esterno offensivo, che comunque chiede una cifra importante per trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

News SSC Napoli, Adeyemi spara alto per l’ingaggio: la situazione

Karim Adeyemi è uno degli obiettivi in primo piano per la SSC Napoli. Gli azzurri lo hanno individuato come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma evidentemente ci sono delle difficoltà da superare.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino a tal proposito:

“Il nazionale tedesco (Adeyemi, ndr) continua a manifestare perplessità nel fare le valigie e intanto i suoi agenti chiedono un quinquennale proporzionato alla valutazione del cartellino del proprio assistito (4,5 milioni di euro a scalare con braccio di ferro sui bonus). E chissà che Conte non possa provare a convincere l’esterno offensivo. Si vedrà”

Calciomercato SSC Napoli, il punto sul post Kvara

Chi prenderà il posto a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia? Considerate le difficoltà per arrivare a Karim Adeyemi, il club azzurro è chiamato a sondare soluzioni alternative, per evitare che si possa restare col cerino in mano.

L’altro nome che piace molto ad Antonio Conte è quello di Alejandro Garnacho: in questo caso, la difficoltà è legata alle richieste del Manchester United, che spara un prezzo ancora alto per il nazionale argentino (qui per le ultime novità). La speranza da parte del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è che nelle prossime ore possa ammorbidirsi la posizione dei Red Devils, che dal canto loro devono cedere per rientrare nei parametri finanziari e per operare in entrata.