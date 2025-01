Ultimissime Napoli – Sono ore molto calde per il futuro di Danilo. Sono emersi nuovi dettagli sul futuro del giocatore.

Danilo è uno dei nomi più chiacchierati in ottica Napoli. Ormai, da diverse settimane, il brasiliano è fuori dal progetto della Juventus, motivo per il quale da tempo si lavora all’addio. Non a caso, il DS Manna ha inserito il calciatore nella lista dei “preferiti”, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Oggi, però, il futuro dell’ex Real Madrid e Manchester City è finalmente chiaro.

Niente Napoli per Danilo: ha scelto il Flamengo

Danilo non vestirà la maglia del Napoli nei prossimi mesi. Il calciatore in uscita dalla Juventus è stato a lungo corteggiato dal club azzurro, ma il tutto si è rivelato “inutile”. Infatti, il brasiliano non approderà in Campania in quanto ha preferito un ritorno in Brasile. In Sud America vestirà la maglia del Flamengo.

Alcune notizie erano già trapelate nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sulla situazione. La Juventus libererà il giocatore dopo la sfida di ieri contro il Napoli, motivo per il quale Danilo avrà la possibilità di legarsi al club brasiliano per i prossimi anni.

Con il suo nuovo club firmerà un contratto biennale con opzione, chiudendo così per sempre con il calcio europeo. Quindi, nonostante un accordo di massima con il Napoli, il giocatore ha preferito lasciare definitivamente la Serie A.