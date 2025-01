Calciomercato – Dall’Inghilterra insistono per il trasferimento di Alejandro Garnacho: arriva l’assist per il Napoli che sogna ancora

Il calciomercato del Napoli non sta regalando incredibili sussulti in questa sessione di gennaio. A differenza di quanto si è visto in campo, fin qui, la campagna acquisti di riparazione latita ancora di emozioni. Gli arrivi di Scuffet, Hasa e Billing non sono sicuramente di primissimo piano e il mancato arrivo di un difensore centrale (saltato Danilo) e di un sostituto di Kvaratskhelia, fanno preoccupare i tifosi, nonostante il primo posto in classifica.

Il nome in pole per rinforzare la fascia sinistra, resta quello di Alejandro Garnacho. L’attaccante argentino è nell’orbita partenopea da settimane, ma la trattativa non si sblocca. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il Napoli non intende superare i 50 milioni più bonus, mentre il Manchester United ne continua a chiedere più di 60. Una distanza che si spera verrà colmata in questa settimana.

A dare più speranze ai tifosi partenopei, è il Guardian, che sul proprio sito riporta un focus sui Red Devils. Nell’analizzare la situazione attuale in casa Manchester, viene fatto riferimento, ovviamente anche a Garnacho. Il suo nome è accostato sì al Chelsea, ma il Napoli resta assolutamente presente nella corsa per il giocatore.

“Il problema principale è la mancanza di fondi per i trasferimenti e la necessità di vendere gioielli cresciuti in casa come Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo per generare entrate. In poche parole: lo United è arrivato all’ultima settimana della finestra di mercato e non ha ancora effettuato nuovi acquisti per aiutare Amorim.

Garnacho, un talento brillante che probabilmente prospererebbe seriamente se gestito in modo intelligente, è considerato un esterno indesiderato e potrebbe presto trasferirsi per rafforzare le file del Chelsea (o del Napoli). Questa è una cosa incomprensibile: lo United non riesce a segnare (27 gol in 22 partite di campionato), eppure è disposto a cedere un giocatore capace di spaccare le difese? E chi sostituirà il ventenne?”.