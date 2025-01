Napoli Calcio Ultimissime – La verità sulla trattativa per Adeyemi, che continua a non sbloccarsi: perché l’attaccante non ha ancora firmato con gli azzurri

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano anche, e ovviamente, su Adeyemi. L’attaccante del Borussia Dortmund è uno dei nomi accostati agli azzurri insieme ad Alejandro Garnacho e negli ultimi giorni ha persino superato l’argentino. Non tanto nelle preferenze di Antonio Conte, che sembra spingere ancora per il calciatore del Manchester, quando per lo stadio avanzato nella trattativa.

Il 23enne tedesco rappresenta un profilo di assoluto interesse per prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, ma la fumata bianca nell’operazione tarda ad arrivare. A 8 giorni dalla fine del calciomercato, il Napoli non ha ancora trovato un rinforzo per la fascia sinistra e, nel caso specifico dell’esterno del Dortmund, il motivo è trapelato in maniera abbastanza evidente a tutti.

Adeyemi rallenta: perché l’esterno non ha firmato con il Napoli

A riportare dettagli importanti sulla trattativa tra Napoli e Borussia, è il Corriere dello Sport, che racconta nel dettaglio cosa non è andato a buon fine, fin qui, nei dialoghi per il classe 2002. A differenza di Garnacho, infatti, i dubbi li avrebbe presentati stesso il calciatore e non il club, che avrebbe invece aperto alla cessione già in questo mese di gennaio.

“Per Adeyemi, 23 anni, tedesco del Borussia Dortmund, l’ostacolo principale è rappresentato dalla volontà del giocatore, che va convinto a trasferirsi già a gennaio al Napoli. Con il Borussia Dortmund si ragiona sulle cifre. La valutazione è di circa 45 milioni tra base fissa e bonus, ma Sebastian Kehl, ds del club tedesco, ieri, parlando a Sky prima della sfida col Werder Brema, ha negato accordi imminenti col Napoli: «È assolutamente sbagliato, non posso confermarlo» ha detto. I dialoghi, intanto, vanno avanti: tra i due club e con il calciatore. Adeyemi già nei giorni scorsi aveva espresso perplessità sull’addio a metà stagione, si lavora per il sì: lo ha chiamato anche Conte, giovedì. Sullo sfondo, in vista dell’estate, c’è l’ombra della Premier. Chelsea e Liverpool alla finestra. L’esterno, intanto, ieri ha ritrovato una maglia da titolare in campionato. Per lui 61 minuti contro il Werder, un’ora tra spunti e tentativi”.

Questo quanto riferito dal Corriere dello Sport. Saranno ore decisive, dunque, per sbloccare la trattativa. Il Napoli proverà ad accontentare le richieste di Conte, che tornerà a lavorare sul campo. Per gli azzurri testa già alla prossima partita, contro la Roma, che in casa rappresenta un pericolo.