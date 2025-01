Calciomercato Napoli Ultimissime – Prevista in giornata una call per Alejandro Garnacho, obiettivo da settimane per il mercato di gennaio. Ecco cosa filtra sull’operazione

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano su Alejandro Garnacho. L’attaccante del Manchester United resta uno dei grandi obiettivi degli azzurri, che non hanno ancora chiuso l’operazione per via delle richieste altissime fatte dai Red Devils in queste settimane. L’argentino rappresenta il nome ideale per Antonio Conte, ma vanno tutelate anche le casse del club, che non vuole sperperare i 75 milioni incassati con Kvaratskhelia.

Ecco, dunque, che la trattativa si è protratta così a lungo. Il Napoli ha aperto anche alla pista Adeyemi, ma non solo. Il direttore sportivo Giovanni Manna, prima della Juventus, ha dichiarato di essere in corsa anche per altri obiettivi. Servirà il nome giusto, che possa allungare una rosa che ha bisogno di rinforzi nonostante gli ottimi risultati in campionato.

Garnacho, il Napoli non molla: call prevista in giornata

A riportare novità sulla trattativa, sono Il Mattino e il Corriere dello Sport. Per entrambe le testate la prossima sarà la settimana chiave per il possibile rinforzo in casa azzurra. O dentro o fuori, non c’è altra strada e non c’è più tempo. Il Napoli vuole chiudere le operazioni e se non sarà l’argentino a firmare, dovrà essere qualcun altro. Il 3 febbraio il calciomercato si chiuderà e Conte avrà bisogno di un profilo da allenare.

Secondo quanto riferito proprio dal Mattino, questa mattina è prevista una call tra Manna e i dirigenti del Manchester United, per riaggiornarsi dopo quanto emerso negli scorsi giorni. L’offerta partenopea resta di 50 milioni più 5 di bonus, mentre il club inglese non è sceso al di sotto dei 65 nelle precedenti settimane.

Una distanza ritenuta ancora eccessiva e che, se non venisse ridotta, porterebbe a una fumata nera. Il patron De Laurentiis è stato chiaro sull’investimento che farà per gennaio e toccherà allo United venire incontro alle richieste del Napoli se vorrà incassare cifre importanti per la questione Fair Play Finanziario.

Palla ora ai dirigenti, che proveranno a trovare finalmente quell’intesa mancata. Ore caldissime, giorni decisivi. Intanto il Napoli in campo continua a lavorare e macinare punti, come successo contro la Juventus, ieri sera, al Maradona.