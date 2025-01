Colpo di scena Napoli, l’annuncio non lascia dubbi: gioia Conte

Il Napoli vince anche contro la Juventus e arriva l’annuncio che non può che rendere felice Conte: il tecnico può gioire.

In casa Napoli non sembra essere conosciuta la parola ostacoli. La squadra di Antonio Conte, dopo aver superato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, batte anche la Juventus di Thiago Motta, sfoggiando un secondo tempo di un livello superiore. La parola d’ordine è grinta, con la squadra azzurra che è l’immagine perfetta del suo allenatore.

Tanti i calciatori che in questa prima parte di stagione si sono messi in luce grazie al lavoro del tecnico leccese: da Politano a McTominay passando da Di Lorenzo. Il giocatore che più di tutti è cresciuto nell’arco di questi mesi è, però, solamente uno: Frank Zambo Anguissa.

Napoli, Sacchi esalta Conte e il lavoro su Anguissa: “Era dappertutto”

Il Napoli continua a volare. Anche contro la Juventus, la squadra azzurra ha dimostrato di aver raggiunto un livello già altissimo, mettendo in mostra tutto quello su cui Antonio Conte ha lavorato in questi mesi. A tessere le lodi di questa squadra e del tecnico leccese ci ha pensato Arrigo Sacchi sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

Di questo Napoli ammiro la totale dedizione alla causa dei giocatori: lottano, corrono, non mollano mai un centimetro di campo e poi hanno doti tecniche che possono mettere in crisi qualsiasi avversario.

A stupire maggiormente l’ex allenatore è stato il lavoro svolto da Conte su un calciatore in particolare: Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese è infatti lo specchio sul campo del suo allenatore, mai come quest’anno dominante e performante:

Avete visto che partita ha disputato Anguissa? Era dappertutto, a centrocampo quando si doveva recuperare il pallone, poi subito pronto a guidare la transizione e a inserirsi in attacco per la botta conclusiva o per il colpo di testa, com’è avvenuto in occasione del pareggio. Un giocatore che Conte ha completamente recuperato, e di questo gli va dato merito, dopo un periodo piuttosto grigio. Ciò vuol dire che l’allenatore è entrato nelle teste dei suoi ragazzi, li ha convinti dell’importanza del lavoro e adesso viene ripagato con prestazioni da applausi.

Napoli, che stagione per Anguissa: numeri pazzeschi per il camerunese

Quella di quest’anno può essere considerata la stagione della consacrazione per Anguissa. Il suo impatto in mezzo al campo è ogni partita impressionante ed insieme a McTominay e Lobotka forma uno dei reparti più completi del panorama europeo.

Dal punto di vista numerico, Anguissa non è mai stato tanto presente: 5 gol e 4 assist in questa prima parte di stagione. Ma quello che di più salta agli occhi, oltre a questi dati, è l’importanza che il centrocampista camerunese ha nello scacchiere azzurro. Sempre al centro del gioco in entrambe le fasi e grande capacità di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà. Una sola parola: leader.