Karim Adeyemi resta uno dei nomi per il mercato del Napoli: il club ci sta provando, cosa ostacola la chiusura dell’affare? Ecco le ultime.

Se Alejandro Garnacho non dovesse effettivamente essere l’uomo giusto per il mercato del Napoli, su chi virerà Giovanni Manna? E’ la domanda che si stanno facendo tutti i tifosi del Napoli, considerando che il tempo stringe e l’addio di Kvaratskhelia resta senza dubbio un buco (quantomeno numerico) al quale il Napoli dovrà ottemperare nelle prossime settimane.

Per l’argentino il discorso è sempre quello: la richiesta del Manchester United è molto alta – si parla di 65/70 milioni di euro -, il club partenopeo non sembra disposto a mettere sul piatto quei soldi.

Ci sono delle alternative, ad oggi il nome che resta in cima è quello di Karim Adeyemi: l’attaccante del Borussia Dortmund è un profilo interessante sul quale Manna sta lavorando. Al netto dei tanti infortuni dei quali si sta parlando in questi giorni, il Napoli vorrebbe comunque lavorare sul ragazzo. Cosa manca, però, per chiudere la trattativa?

Calciomercato Napoli 24 – Adeyemi, cosa manca? La telefonata di Conte e le ultime

Il ragazzo – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – non è convinto di voler lasciare il Borussia Dortmund, soprattutto nella sessione invernale di calciomercato: cambiare squadra a campionato in corso non rappresenta una delle soluzioni ideali per Adeyemi, e per questo il Napoli sta provando un’opera di convincimento.

Nella giornata di giovedì – si legge – ci sarebbe stata anche la chiamata di Antonio Conte che avrebbe provato a convincere il calciatore. Oltre a questo, Chelsea e Liverpool sarebbero le altre due squadre che avrebbero ingolosito il ragazzo al punto da creare non pochi dubbi nella sua mente.

Per chiudere l’operazione basterebbero 45 milioni di euro, soldi che il Napoli potrebbe mettere sul piatti con tutta una serie di accorgimenti. Il vero dubbio risiede nella volontà del giocatore, ad oggi non convinto di lasciare la Germania e con la Premier alla finestra.