Napoli-Juve, l’arbitro Chiffi scatena le polemiche: anche Conte furioso

Napoli-Juve, l’arbitro Chiffi scatena le proteste del Napoli: scoppia la polemica durante il big match al Maradona.

A fine primo tempo, la Juventus è in vantaggio sul Napoli per 1-0 grazie alla rete di Kolo Muani. La partita ha raggiunto, come previsto, dei livelli di tensione altissimi. Le squadre si sono sfidate in un continuo botta e risposta durante il match, con continui ribaltamenti di fronte e colpi di scena.

Ad accendere la gara, anche alcune scelte dell’arbitro Chiffi, che hanno scatenato anche una mini-rissa in campo fra le due squadre. In particolare, è stata molto discutibile la gestione dei falli da parte del direttore di gara.

Napoli-Juve, l’abitraggio di Chiffi fa discutere

L’episodio incriminato è quello del minuto 27′, che ha visto un intervento molto duro di Khephren Thuram su Frank Anguissa non fischiato dall’arbitro. Il proseguo dell’azione si è chiuso con un nulla di fatto, ma ha scatenato feroci proteste dei calciatori in campo e anche di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Negli istanti successivi, è arrivata anche la conferma dell’opinionista arbitrale di Dazn Luca Marelli dell’errore effettuato dall’arbitro Chiffi: il tackle di Thuram (non punito neanche col fallo) meritava infatti il cartellino giallo. Un fattore questo che, dunque, ha acceso ulteriormente una gara che già di suo aveva una tensione altissima.