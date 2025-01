Garnacho o Adeyemi? L’annuncio di Manna prima di Napoli-Juve

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, esce allo scoperto sul mercato azzurro: il ds è stato molto chiaro prima della sfida contro la Juventus.

Continuare a vincere, è questa la parole chiave che risuona come un mantra all’interno degli spogliatoi del Napoli. Dopo la trasferta di Bergamo, tinta di azzurro, la squadra partenopea quest’oggi andrà a caccia della settima vittoria di fila per lanciare un nuovo messaggio di sfida all’Inter di Simone Inzaghi. La capolista azzurra andrà alla ricerca dell’ennesima gioia stagionale in uno dei match più emblematici della Serie A. La squadra di Antonio Conte scenderà sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per affrontare la Vecchia Signora, la Juventus. Prima del match, tra gli azzurri ha parato Giovanni Manna, approfittando della situazione per fare il punto sul mercato.

Manna si sbilancia: il ds parla chiaro sul mercato azzurro

A pochi minuti dal calcio d’inizio, in casa Napoli ha parlato il direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna. Dopo Di Lorenzo, è stato il ds del club partenopeo a rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il dirigente azzurro ha toccato uno degli argomenti più bollenti, il mercato.

Giovanni Manna ha sfruttato la sua ultima uscita mediatica per mettere le cose in chiaro: “Garnacho e Adeyemi? Sicuramente sono due nomi che ci interessano, ci piacciono ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare quelle che sono le opportunità, sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Ce la volontà di sostituire Kvaratskhelia, ma con alle condizioni giuste. Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri salariali, vediamo cosa succede nei prossimi giorni”.

Manna ha poi sottolineato: “Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi perché non sarebbe corretto. Ma noi faremo di tutto per migliorare la squadra. Questo è normale, siamo orgoglioso di quello che i ragazzi, io mister e lo staff, stanno facendo. Questo è un percorso, se vogliamo ambire a fare dei percorso importanti sia in Italia che in Europa, c’è da fare le cose per bene. Il mister condivide il nostro pensiero, migliorare la squadra non è mai facile ma noi ci stiamo impegnando molto”.

Napoli-Juventus: il Maradona è tabù per la Vecchia Signora

Tornando al campo, a prescindere dai troppi pareggi ottenuti sin qui (13 in campionato), che hanno rallentato la corsa dei ragazzi di Thiago Motta, i bianconeri sono ancora gli unici a non aver ancora fatto i conti con l’amaro della sconfitta per quanto riguarda questa stagione di Serie A. Il Napoli quest’oggi proverà ad essere la prima macchia stagionale sullo score della Juventus, che attualmente recita 8 vittorie e 13 pareggi.

I bianconeri, invece, metteranno piede sul manto del Maradona per portare a casa un vittoria che all’ombra del Vesuvio manca dal 2019. In occasione degli ultimi cinque match disputati in Campania, la squadra di Torino è sempre andata ko, incassando complessivamente 12 gol e siglando appena 4 reti: Napoli-Juventus 2-1 (26/01/2020), Napoli-Juve 1-0 (13/02/2021), Napoli-Juve 2-1 (11/9/2021), Napoli-Juve 5-1 (13/01/2023), Napoli-Juve 2-1 (03/03/2024). Tendenza negativa che Thiago Motta ha tutte le intenzioni di interrompere.