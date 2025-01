Ultime Calcio Napoli – Sono arrivati dettagli inediti in vista della super sfida di campionato tra Juventus e Napoli.

C’è moltissima attesa per il big match tra Napoli e Juventus in programma sabato alle ore 18. La partita è sentita a dismisura in Campania, ancor più grazie alla tifoseria azzurra che sente i bianconeri come i “rivali” di sempre. Tutto ciò, lascia presagire un sapore particolare. Infatti, da alcuni anni, il match è sempre al centro dell’attenzione dell’Osservatorio Nazionale, il quale però stavolta ha preso una decisione molto importante.

Napoli-Juventus, trasferta aperta ai residenti in Piemonte: le ultime

Sono ore molto calde quelle che precedono la super sfida di campionato tra Napoli e Juventus. Le due compagini si daranno battaglia allo stadio Diego Armando Maradona, all’interno del quale saranno presenti moltissimi tifosi sia azzurri che bianconeri. Non a caso, nelle ultimissimi minuti, sono emersi dettagli importanti proprio sulla presenza dei tifosi ospiti.

Come sottolineato da “Radio CRC” durante il programma “L’aperitivo con Giordano” anche i tifosi residenti in Piemonte potranno seguire la squadra di Thiago Motta a Napoli. All’inizio si è parlato di una possibile limitazione, la quale però non è mai stata presa in considerazione visto che la partita non è considerata ad alto rischio incidenti.

Quindi, è opportuno sottolineare che i tifosi della Juventus presenti al Maradona saranno molti, precisamente 2200. La stessa Prefettura di Napoli ha appreso e confermato la decisione dell’Osservatorio di non vietare la trasferta ai sostenitori bianconeri residenti in Piemonte.