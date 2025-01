Calcio Napoli Notizie – Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prossima sfida contro il Napoli in programma sabato al Maradona.

Napoli-Juventus non è e non sarà mai una sfida qualunque. Tra le due squadre scorre un’acerrima rivalità, la quale emerge poi sul rettangolo verde. In questa stagione, le compagini vivono situazioni del tutto differenti. Da una parte, gli azzurri di Antonio Conte che guidano la classifica e punta dritti verso lo scudetto, dall’altra invece i bianconeri che “zoppicano” dopo l’avvento di Thiago Motta in panchina.

Motta: “Il Napoli è primo con merito, ma noi vogliamo vincere sempre”

Oggi è la vigilia di una delle partite più attese dell’anno. Sabato alle ore 18 è in programma la super sfida di campionato tra Napoli e Juventus. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona che sarà colmo di tifosi per una grandissima occasione. Intanto, però, la parola passa agli allenatori che stanno tenendo le rispettive conferenze stampa.

Antonio Conte ha già parlato ieri, mentre da pochissimi minuti è iniziato il dialogo di Thiago Motta con i giornalisti. Di seguito le parole del tecnico in vista dell’importante big match.

“Il Napoli è al primo posto meritatamente, ma noi siamo pronti a dare tutto per ottenere la vittoria. Occupano la prima posizione in classifica, ma la nostra preparazione è stata ottima”.

Thiago Motta ha scelto anche di analizzare il percorso della squadra azzurra. Infatti, il tecnico bianconero ha dato una risposta netta ai giornalisti presenti in sala stampa.

“Le situazioni di Napoli e Juventus sono del tutto differenti. Noi abbiamo una squadra giovane ma con moltissimo talento, anche se sono dispiaciuto per qualche pareggio di troppo”.

Motta svela una soluzione in attacco

Gli uomini a disposizione di Thiago Motta son tanti per la sfida contro il Napoli. Un aiuto maggiore è arrivato dal calciomercato, in modo particolare con l’acquisto a titolo temporaneo di Kolo Muani. Di seguito le parole del tecnico sull’ex PSG e sul gioco di Conte.