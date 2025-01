Napoli Calciomercato Ultimissime – Sono minuti molto importanti quelli legati al possibile nuovo acquisto del Napoli. Quest’ultimo avrebbe deciso il proprio futuro.

Il calciomercato invernale è stato ricco di sorprese per il Napoli. Il club azzurro, tutto ad un tratto, è stato costretto a cedere il giocatore di maggior talento presente in squadra. Naturalmente, si parla di Khvicha Kvaratskhelia che ormai veste la maglia del PSG. La cessione del georgiano ha però creato non pochi problemi ad Antonio Conte, il quale ha perso un’alternativa molto valida sulle fasce e non solo. Da qui, infatti, sarebbe nata la necessità del club di ingaggiare un nuovo profilo.

Dall’Inghilterra sicuri: Garnacho sempre più lontano dal Napoli

Alejandro Garnacho potrebbe non vestire mai la maglia del Napoli. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, l’argentino è subito finito al primo posto nelle gerarchie di Antonio Conte. In realtà, però, la trattativa con il Manchester United non ha mai vissuto momenti di chiusura, viste le richieste esorbitanti degli inglesi.

A sottolineare ancor più la questione, ci hanno pensato anche i colleghi inglesi di “Team Talk” che hanno sottolineato come effettivamente la trattativa tra i club abbia subito una brutta battuta d’arresto. Il Napoli ha provato ad assecondare le richieste degli inglesi, i quali però continuano a chiedere 70-75 milioni di euro per la cessione del classe 2004.

D’altra parte, il club azzurro non sarebbe disposto a spendere una somma di denaro così importante, motivo per il quale dall’Inghilterra fanno sapere che la trattativa è in stand-by. Tutto ciò ha favorito l’inserimento delle società rivali, come ad esempio il Chelsea.

Garnacho-Chelsea, oggi i colloqui decisivi: le ultime

Con ogni probabilità, il futuro di Alejandro Garnacho non sarà al Manchester United. Al tempo stesso, però, il talento argentino potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League. Le difficoltà con il Napoli hanno spinto il Chelsea a sferrare un vero e proprio assalto al calciatore.

Secondo i colleghi inglesi sopracitati, oggi sono in programma dei contatti decisivi tra i club per arrivare ad un accordo nel minor tempo possibile. Da quel che sembra, le richieste non dovrebbero essere un “problema”, vista la volontà dei Blues di puntare sull’argentino.

Al tempo stesso, però, anche la volontà del calciatore starebbe facendo la differenza. L’argentino accetterebbe molto volentieri un trasferimento a Londra, motivo per il quale il Chelsea sarebbe la sua priorità. Quindi, le possibilità di vedere Garnacho con la maglia dei Blues aumenta sempre più giorno dopo giorno.