Notizie calcio Napoli- Il punto sulla trattativa del Napoli per Karim Adeyemi: la situazione e l’intreccio con Garnacho.

Le trattative del Napoli per l’acquisto del sostituto di Kvaratskhelia proseguono incessanti. Il club azzurro ha tutta l’intenzione di acquistare un giocatore di livello internazionale, pronto ad aggiungere spessore al reparto offensivo azzurro fin da subito.

C’è da segnalare però qualche difficoltà. Manna aveva infatti puntato con decisione su Alejandro Garnacho, ma la richiesta del Manchester United rimane troppo alta. Da ieri, quindi, gli azzurri stanno valutando sempre più seriamente l’alternativa Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund. Al momento, sono questi due i nomi nettamente in testa, al netto di eventuali nomi last second.

Le ultime su Adeyemi-Napoli

Fa il punto su questa trattativa l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, a convincere il Napoli su questa virata sarebbe stata la distanza troppo netta col Manchester United per Garnacho: ben 10 milioni di differenza fra domanda e offerta. I Red Devils sono scesi infatti dagli iniziali 80 milioni a 65 milioni senza bonus, ma il Napoli arriva con i bonus al massimo a 55.

Per questo, il club azzurro avrebbe iniziato a valutare seriamente anche la pista Adeyemi. I primi contatti col Borussia Dortmund erano avvenuti già nelle scorse settimane, ma fu il calciatore a fermare tutto, non voglioso di un addio a gennaio. La situazione è però cambiata ora a causa della enromi difficoltà del club giallonero, che ha da poco esonerato l’allenatore Nuri Sahin dopo una serie di risultati deludenti.

La richiesta del Borussia Dortmund si attesta sui 40-45 milioni, il Napoli arriverebbe a queste cifre, ma sempre con i bonus. In più, il primo sì del calciatore non sarebbe ancora definitivo, dovendosi ancora entrare nel merito alla trattativa contrattuale. Il tedesco guadagna 2,5 milioni di euro più bonus fino al 2027 e facilmente ne chiederebbe almeno uno in più per firmare in azzurro.

Napoli, trattativa non facile per Adeyemi

Insomma, ci sono ancora diversi ostacoli per chiudere questa trattativa, ma il Napoli intende comunque fare sul serio per regalare a Conte un colpo di indubbio livello. I costi, comunque, sembrano leggermente ridotti a quelli per Garnacho e questo lascia presagire che, qualora il club azzurro non dovesse accelerare per l’argentino, l’accordo con il Borussia Dortmund potrebbe arrivare.

Chiaramente, si tratta di una trattativa meno impostata. Con Garnacho, infatti, era stata trovata anche una bozza d’accordo in relazione al contratto del giocatore, mentre per Adeyemi questo passaggio manca ancora. Solo le prossime settimane chiariranno quale scelte prenderà il Napoli di conseguenza per acquistare un sostituo all’altezza di Kvaratskhelia.