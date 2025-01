Napoli su Garnacho, la risposta di De Laurentiis è inaspettata

Acquisti Napoli – Aurelio De Laurentiis, a margine della presentazione di un libro, si è lasciato sfuggire delle parole su Garnacho.

Il Napoli è pronto per un’altra sfida davvero importante. Gli azzurri, dopo aver vinto in trasferta contro l’Atalanta, giocheranno sabato prossimo al Maradona contro la Juve.

Come ribadito quest’oggi in conferenza stampa dallo stesso Conte, infatti, quello contro la squadra di Thiago Motta sarà un match molto difficile. Tuttavia, in attesa della gara contro la Juventus, in casa Napoli bisogna rilasciare delle dichiarazioni importanti di Aurelio De Laurentiis su Garnacho.

Napoli, De Laurentiis: “Garnacho? Chi mi dà la garanzia che fa 20 gol?”

Come riportato dalla nostra redazione, a margine della presentazione del libro di Gianni Pittella (‘Il garofano e la conchiglia’) al circolo Canottieri Napoli, il patron ha infatti risposto così ad un tifoso sul possibile arrivo del calciatore argentino:

“Chi mi dà la garanzia che fa 20 gol?”.

Queste parole di De Laurentiis, dunque, danno la sensazione che Garnacho sia più lontano da Napoli, visto anche l’interesse del Chelsea. Il club partenopeo, nel frattempo, starebbe spingendo per Adeyemi del Borussia Dortmund.