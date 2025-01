Ultimissime Napoli – Si sarebbe concluso in queste ore il secondo incontro tra gli azzurri e il Manchester United per Alejandro Garnacho: tutti gli sviluppi

Per le ultimissime Napoli, arrivano importanti novità sul futuro di Alejandro Garnacho. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, infatti, gli azzurri avrebbero da poco concluso il secondo incontro con il Manchester United per l’attaccante argentino. Sono caldissime e decisive per la trattativa più calda che ha coinvolto i partenopei in questo mercato di riparazione.

Il possibile arrivo del classe 2004 accenderebbe ulteriormente la piazza, già galvanizzata dai risultati in campo. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, servirà un colpo importante per accontentare le richieste di Antonio Conte e puntare in maniera ancora più convinta a una clamorosa vittoria dello Scudetto. Per crederci davvero, servirà una rosa profonda e composta da giocatori di livello molto alto.

Garnacho verso il Napoli, secondo round con lo United: l’esito

Come detto, i colleghi di Tuttomercatoweb hanno riferito che i dirigenti del Napoli si sarebbero incontrati in mattinata con quelli del Manchester United per cercare un accordo nella trattativa Garnacho. Il secondo round di questa lunga operazione si sarebbe concluso nella tarda mattinata e avrebbe portato avanti i dialoghi per cercare di arrivare a una fumata bianca.

Stando a quanto trapelato, l’esito del secondo incontro è stato positivo, ma non ha portato a una chiusura imminente della trattativa. Ancora nessuna fumata bianca tra le parti, che non hanno trovato l’accordo economico sull’operazione. Il nodo resta legato alla valutazione del giocatore. Il Manchester United è partito da una richiesta di 55 milioni di sterline, circa 65 milioni di euro, cifra che il Napoli non spenderà.

Gli azzurri sono arrivati a offrire 45 milioni di euro, con i Red Devils che dovranno abbassare le proprie pretese. Il punto di incontro potrebbe essere intorno ai 55 milioni di euro, tenendo anche in considerazione i costi dell’ingaggio dell’attaccante ed eventuali clausole sulla futura rivendita. Si continua a trattare, dunque, nell’augurio di portare a termine con esito positivo questa telenovela.